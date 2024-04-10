Lok Sabha polls 2024 | Wealth Check: 10 richest candidates in Phase 1

DH Web Desk
Rank 1| Nakul Nath - Madhya Pradesh - Congress - Rs 716 crore.
Credit: Special Arrangement
Rank 2| Ashok Kumar - Tamil Nadu - AIADMK - Rs 662 crore.
Credit: Special Arrangement
Rank 3| Dhevanathan Yadav - Tamil Nadu - BJP - Rs 304 crore.
Credit: X/@DevanathayadavT
Rank 04| Mala Rajya Laxmi Shah - Uttarakhand - BJP - Rs 206 crore.
Credit: X/@AdarshPaswan2
Rank 5| Majid Ali - Uttar Pradesh - BSP - Rs 159 crore.
Credit: Special Arrangement
Rank 06| AC Shanmugam - Tamil Nadu - BJP - Rs 152 crore.
Credit: Special Arrangement
Rank 07| Jayaprakash - Tamil Nadu - AIADMK - Rs 135 crore.
Credit: PTI
Rank 08| Vincent H Pala - Meghalaya - Congress - Rs 125 crore.
Credit: X/@PemaKhanduBJP
Rank 09| Jyoti Mirdha - Rajasthan - BJP - Rs 102 crore.
Credit: PTI
Rank 10| Karti P Chidambaram - Tamil Nadu - Congress - Rs 96+ crore.
Credit: PTI