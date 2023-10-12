Forbes Top 10 Richest Indians: Ambani tops the list

DH Web Desk
Rank 10| Shapoor Mistry & Family - $16.9 billion.
Credit: DH Pool Photo
Rank 09| Kumar Birla - $17.5 billion.
Credit: PTI
Rank 08| Dilip Shanghvi - $19 billion.
Credit: X/@stockifi_Invest
Rank 07| Hinduja Family - $20 billion.
Credit: Facebook/Srichand Parmanand Hinduja
Rank 06| Cyrus Poonawalla - $20.7 billion.
Credit: Bloomberg
Rank 05| Radhakishan Damani - $23 billion.
Credit: X/@BaluGorade
Rank 04| Savitri Jindal - $24 billion.
Credit: X/@SavitriJindal
Rank 03| Shiv Nadar: $29.3 billion.
Credit: DH Pool Photo
Rank 02| Gautam Adani - $68 billion.
Credit: DH Pool Photo
Rank 01| Mukesh Ambani - $92 billion.
Credit: PTI