Most powerful militaries in the world in 2024

DH Web Desk

Rank 01 - United States.

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Credit: Instagram/@westpoint_usma

Rank 02 - Russia.

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Credit: X/@mod_russia

Rank 03 - China.

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Credit: eng.chinamil.com.cn/Photo by Hu Xuefeng

Rank 04 - India.

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Credit: PTI

Rank 05 - South Korea.

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Credit: South Korean Ministry of National Defense

Rank 06 - United Kingdom.

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Credit: Instagram/@britisharmy

Rank 07 - Japan.

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Credit: Instagram/@modjapan

Rank 08 - Turkey.

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Credit: Instagram/@tskgenelkurmay

Rank 09 - Pakistan.

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Credit: ISPR

Rank 10 - Italy.

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Credit: Instagram/@esercitoitaliano