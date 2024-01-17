Most powerful militaries in the world in 2024

DH Web Desk
Rank 01 - United States.
Credit: Instagram/@westpoint_usma
Rank 02 - Russia.
Credit: X/@mod_russia
Rank 03 - China.
Credit: eng.chinamil.com.cn/Photo by Hu Xuefeng
Rank 04 - India.
Credit: PTI
Rank 05 - South Korea.
Credit: South Korean Ministry of National Defense
Rank 06 - United Kingdom.
Credit: Instagram/@britisharmy
Rank 07 - Japan.
Credit: Instagram/@modjapan
Rank 08 - Turkey.
Credit: Instagram/@tskgenelkurmay
Rank 09 - Pakistan.
Credit: ISPR
Rank 10 - Italy.
Credit: Instagram/@esercitoitaliano