ICC Cricket World Cup 2023: Top 10 leading wicket-takers in the campaign

DH Web Desk
Rank 10| Bas de Leede (Netherlands) 16 wickets.
Credit: PTI
Rank 09| Haris Rauf (Pakistan) 16 wickets.
Credit: PTI
Rank 08| Mitchell Santner (New Zealand) 16 wickets.
Credit: PTI
Rank 07| Marco Jansen (South Africa) 17 wickets.
Credit: PTI
Rank 06| Shaheen Shah Afridi (Pakistan) 18 wickets.
Credit: PTI
Rank 05| Jasprit Bumrah (India) 20 wickets.
Credit: PTI
Rank 04| Gerald Coetzee (South Africa) 20 wickets.
Credit: PTI
Rank 03| Dilshan Madushanka (Sri Lanka) 21 wickets.
Credit: PTI
Rank 02| Adam Zampa (Australia) 23 wickets.
Credit: PTI
Rank 01| Mohammed Shami (India) 24 wickets.
Credit: PTI