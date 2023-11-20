ICC Cricket World Cup 2023: Top 10 leading wicket-takers in the campaign

DH Web Desk

Rank 10| Bas de Leede (Netherlands) 16 wickets.

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Credit: PTI

Rank 09| Haris Rauf (Pakistan) 16 wickets.

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Credit: PTI

Rank 08| Mitchell Santner (New Zealand) 16 wickets.

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Credit: PTI

Rank 07| Marco Jansen (South Africa) 17 wickets.

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Credit: PTI

Rank 06| Shaheen Shah Afridi (Pakistan) 18 wickets.

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Credit: PTI

Rank 05| Jasprit Bumrah (India) 20 wickets.

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Credit: PTI

Rank 04| Gerald Coetzee (South Africa) 20 wickets.

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Credit: PTI

Rank 03| Dilshan Madushanka (Sri Lanka) 21 wickets.

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Credit: PTI

Rank 02| Adam Zampa (Australia) 23 wickets.

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Credit: PTI

Rank 01| Mohammed Shami (India) 24 wickets.

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Credit: PTI