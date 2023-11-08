ICC ODI Batting Rankings: Shubman Gill pips Babar Azam to top the list

DH Web Desk
Rank 10| England's Dawid Malan - 704.
Credit: PTI
Rank 09| South African cricketer Heinrich Klaasen - 725.
Credit: PTI
Rank 08| Irish cricketer Harry Tector - 729.
Credit: Instagram/@harrytector
Rank 07| South African cricketer Rassie van der Dussen - 729.
Credit: PTI
Rank 06| Indian cricketer Rohit Sharma - 739.
Credit: PTI
Rank 05| Australian cricketer David Warner - 743.
Credit: PTI
Rank 04| Team India's run-machine Virat Kohli - 770.
Credit: PTI
Rank 03| South African cricketer Quinton de Kock - 771.
Credit: PTI
Rank 02| Pakistan's Babar Azam - 824.
Credit: PTI
Rank 01| Indian cricketer Shubman Gill - 830.
Credit: Instagram/@shubmangill