ICC ODI Batting Rankings: Shubman Gill pips Babar Azam to top the list

DH Web Desk

Rank 10| England's Dawid Malan - 704.

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Credit: PTI

Rank 09| South African cricketer Heinrich Klaasen - 725.

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Credit: PTI

Rank 08| Irish cricketer Harry Tector - 729.

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Credit: Instagram/@harrytector

Rank 07| South African cricketer Rassie van der Dussen - 729.

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Credit: PTI

Rank 06| Indian cricketer Rohit Sharma - 739.

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Credit: PTI

Rank 05| Australian cricketer David Warner - 743.

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Credit: PTI

Rank 04| Team India's run-machine Virat Kohli - 770.

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Credit: PTI

Rank 03| South African cricketer Quinton de Kock - 771.

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Credit: PTI

Rank 02| Pakistan's Babar Azam - 824.

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Credit: PTI

Rank 01| Indian cricketer Shubman Gill - 830.

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Credit: Instagram/@shubmangill