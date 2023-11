ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಫಿನ್, ಆರೋಗ್ಯವ೦ತ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ವಿಜೇತರಾದ: ಸರ್ವಮಂಗಳ. ಕೆ ಅವರ ರುಚಿಯಾದ ದಿಢೀರ್ ಖಾರ ರೊಟ್ಟಿ

Follow Us

Last Updated 29 November 2023, 11:16 IST

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಫಿನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಇಂದಿನ ಬೇಗನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಭೋಜನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಠಿಣ ವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿಯ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪರಿಹಾರವಿದೆ - ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಫಿನ್ ಯೋಜನೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಯಂದಿರು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬರಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಜ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಫಿನ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಲ್ ಎ‍ಕ್ಸೋ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 19 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ 700% ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಜ್ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಟಿಫಿನ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜೇತರಾದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ವಮಂಗಳ. ಕೆ. ಆಕೆಯ ವಿಜೇತ ಪಾಕವಿಧಾನ, ದಿಢೀರ್ ಖಾರ ರೊಟ್ಟಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟದ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದಿಢೀರ್‌ ಖಾರ ರೊಟ್ಟಿಯಾ ಪಾಕವಿಧಾನ : ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ: ಗೋಧಿ ಹುಡಿ 2 ಕಪ್, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ 1ಕಪ್, ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು 1 ಕಪ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ 1ಕಪ್, ಕರಿಬೇವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು, ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಗೋಧಿ ಹುಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಕರಿಬೇವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಳೆಎಲೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ, ಕಾವಲಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದಿಢೀರ್ ಖಾರ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರ್, ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲೂ ಇದು ಸುಲಭದ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆ, Disclaimer: ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ - ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ದಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮೈಸೂರು (ಪಿ) ಅಮಿಟೆಡ್ (ಐಪಿಎಂಎಲ್) ಮಾತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಟಿಪಿಎಂಎಲ್‌ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಂಎಲ್ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ/ಬಹುಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನ/ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಂಎಲ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳು/ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Exo ರೌಂಡ್ 500g ಜೊತೆಗೆ Exo ಸೂಪರ್ ಸ್ಮಬರ್‌ನ 1 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ.

(Published 29 November 2023, 11:16 IST)

