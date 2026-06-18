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Beneficiaries receive benefits of development schemes from the Chief Minister

CM distributes approval letters, cheques, keys and appointment letters to multiple beneficiaries
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Published 18 June 2026, 12:27 IST

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