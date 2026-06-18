Beneficiaries receive benefits of development schemes from the Chief Minister

<p>The Chief Minister distributed approval letters, cheques, keys, appointment letters and other benefits to beneficiaries under various government schemes. The following beneficiaries received scheme benefits from the hands of CM Yogi:</p><p>Parvati - ₹5 lakh under the Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme</p><p>Sonu - ₹5 lakh under the Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme</p><p>Neha Gupta - Approval letter under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0</p><p>Ramakanti - Approval letter under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0</p><p>Jagannath - Approval certificate under Pradhan Mantri SVANidhi Yojana</p><p>Manoj Savita - Approval certificate under Pradhan Mantri SVANidhi Yojana</p><p>Renu Gautam - Smartphone under the Child Development Services and Nutrition Scheme</p><p>Karmavati - Smartphone under the Child Development Services and Nutrition Scheme</p><p>Shashiprabha - Appointment letter as Anganwadi Assistant</p><p>Moni - Appointment letter as Anganwadi Assistant</p><p>Kalicharan - Approval letter under the Panchayat Welfare Fund</p><p>Aman Kumar - Cheque of ₹5 lakh under the Chief Minister Young Entrepreneur Development Campaign</p><p>Abhishek Kumar - Cheque of ₹2.50 lakh under the Chief Minister Young Entrepreneur Development Campaign</p><p>Rekha - House key under the Chief Minister Housing Scheme (Rural)</p><p>Maiki - House key under the Chief Minister Housing Scheme (Rural)</p><p>Manoj Savita and Rani - Cheque of ₹4.95 crore under the Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission</p><p>Raju Nirmal - Certificate under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana</p><p>Parshuram - Certificate under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana</p><p>Ankita - Approval letter for Divyangjan Pension</p><p>Leela - Ayushman Card</p><p>Bharti - Ayushman Card</p>