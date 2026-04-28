सीएम डॉ. यादव ने नारी शक्ति का किया वंदन, विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का शासकीय संकल्प ध्वनिमत से पारित
मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विपक्ष को जमकर लिया आड़े हाथ
- कांग्रेस ने महिलाओं की क्षमता-आकांक्षाओं की पीठ में खंजर घोंपा
- प्रधानमंत्री मोदी के फौलादी इरादों का प्रतीक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम
- महिलाओं के अधिकारों की चोरी करने वालों को महाकाल भी माफ नहीं करेंगे
ADVERTISEMENT
Follow Us :
Note: This is sponsored content. The views expressed here are solely those of the author.