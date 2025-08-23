<p>🛣️ मार्गा विस्तारिता राष्ट्रस्य प्रगत्यै, सेतवः सन्धीयन्ते जनहिताय।</p><p>"संस्कारधानी" जबलपुर को मिलेगी राज्य के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात</p><p>मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा जबलपुर में ₹1,052 करोड़ की लागत से नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण</p><p>23 अगस्त 2025 </p><p>दोपहर 1 बजे</p><p>जबलपुर </p>.<p>[23/08, 09:32] DPR SMMr. Anvesh Pethiya: 💎 खनिजा भूमेः सम्पदा, शक्तिं ददाति राष्ट्राय।</p><p>निर्यातेन विकासः, समृद्धिर्भवति सर्वदा॥</p><p>'MP' Shining Bright as India’s No.1 in Mining Sector</p><p>Unearthing Excellence, Leading with Diamonds & More </p><p>🪙 Madhya Pradesh Mining Conclave 2.0</p><p>🗓️ 23 August, 2025</p><p>🕰️ 3 PM Onwards</p><p>📍 Katni</p>