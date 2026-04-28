<p>The second phase of the <a href="https://www.deccanherald.com/tags/west-bengal-assembly-elections">West Bengal Assembly elections</a> is set to begin on April 29, tomorrow, in 142 assembly constituencies across eight major districts in the state, including key seats from Kolkata, Hooghly and Howrah.</p><p>After the first phase of voting in 152 constituencies, concluding with a 92 per cent turnout, the upcoming phase will determine the results for 1,448 candidates, with about 3.21 crore electors expected to participate.</p><p>Earlier today, the Election Commission of India published an additional voter list, in which 1,468 new voters were included while six names were removed.</p><p>The voting will be held across eight districts of the states, including <a href="https://www.deccanherald.com/tags/kolkata">Kolkata</a>, Kolkata North 24 Parganas, South 24 Parganas, Howrah, Hooghly, Nadia, Purba Bardhaman and Birbhum. </p><p>Following are the constituencies were polling will take place on April 29.</p><ol><li><p>Karimpur </p></li><li><p>Tehatta </p></li><li><p> Palashipara </p></li><li><p>Kaliganj </p></li><li><p>Nakashipara </p></li><li><p>Chapra </p></li><li><p>Krishnanagar Uttar </p></li><li><p>Nabadwip</p></li><li><p>Krishnanagar Dakshin </p></li><li><p>Santipur </p></li><li><p>Ranaghat Uttar Paschim </p></li><li><p>Krishnaganj (SC) </p></li><li><p>Ranaghat Uttar Purba (SC) </p></li><li><p>Ranaghat Dakshin (SC) </p></li><li><p>Chakdaha </p></li><li><p>Kalyani (SC) </p></li><li><p>Haringhata (SC) </p></li><li><p>Bagda (SC) </p></li><li><p>Bangaon Uttar (SC) </p></li><li><p>Bangaon Dakshin (SC) </p></li><li><p>Gaighata (SC) </p></li><li><p>Swarupnagar (SC)</p></li><li><p>Baduria </p></li><li><p>Habra </p></li><li><p>Ashoknagar </p></li><li><p>Amdanga</p></li><li><p>Bijpur</p></li><li><p>Naihati </p></li><li><p>Bhatpara </p></li><li><p>Jagatdal </p></li><li><p>Noapara </p></li><li><p>Barrackpur </p></li><li><p>Khardaha </p></li><li><p>Dum Dum Uttar </p></li><li><p>Panihati </p></li><li><p>Kamarhati </p></li><li><p>Baranagar </p></li><li><p>Dum Dum</p></li><li><p>Rajarhat New Town</p></li><li><p>Bidhannagar </p></li><li><p>Rajarhat Gopalpur</p></li><li><p>Madhyamgram </p></li><li><p>Barasat </p></li><li><p>Deganga </p></li><li><p>Haroa</p></li><li><p>Minakhan (SC)</p></li><li><p>Sandeshkhali (ST)</p></li><li><p>Basirhat Dakshin </p></li><li><p>Basirhat Uttar </p></li><li><p>Hingalganj (SC) </p></li><li><p>Gosaba (SC) </p></li><li><p>Basanti (SC) </p></li><li><p>Kultali (SC) </p></li><li><p>Patharpratima </p></li><li><p>Kakdwip </p></li><li><p>Sagar </p></li><li><p>Kulpi</p></li><li><p>Raidighi</p></li><li><p>Mandirbazar (SC) </p></li><li><p>Jaynagar (SC) </p></li><li><p>Baruipur Purba (SC) </p></li><li><p>Canning Paschim (SC)</p></li><li><p>Canning Purba</p></li><li><p>Baruipur Paschim</p></li><li><p>Magrahat Purba (SC)</p></li><li><p>Magrahat Paschim</p></li><li><p>Diamond Harbour</p></li><li><p>Falta</p></li><li><p>Satgachhia</p></li><li><p>Bishnupur (SC) </p></li><li><p>Sonarpur Dakshin </p></li><li><p>Bhangar </p></li><li><p>Kasba </p></li><li><p>Jadavpur </p></li><li><p>Sonarpur Uttar</p></li><li><p>Tollyganj</p></li><li><p>Behala Purba</p></li><li><p>Behala Paschim</p></li><li><p>Maheshtala</p></li><li><p>Budge Budge</p></li><li><p>Metiaburuz</p></li><li><p>Kolkata Port</p></li><li><p>Bhabanipur </p></li><li><p>Rashbehari</p></li><li><p>Ballygunge</p></li><li><p>Chowrangee</p></li><li><p>Entally</p></li><li><p>Beleghata</p></li><li><p>Jorasanko</p></li><li><p>Shyampukur</p></li><li><p>Maniktala</p></li><li><p>Kashipur -Belgachhia</p></li><li><p>Bally</p></li><li><p>Howrah Uttar</p></li><li><p>Howrah Madhya</p></li><li><p>Shibpur</p></li><li><p>Howrah Dakshin</p></li><li><p>Sankrail (SC)</p></li><li><p>Panchla</p></li><li><p>Uluberia Purba</p></li><li><p>Uluberia Uttar (SC)</p></li><li><p>Uluberia Dakshin</p></li><li><p>Shyampur</p></li><li><p>Bagnan</p></li><li><p>Amta</p></li><li><p>Udaynarayanpur</p></li><li><p>Jagatballavpur </p></li><li><p>Domjur</p></li><li><p>Uttarpara</p></li><li><p>Sreerampur </p></li><li><p>Champdani</p></li><li><p>Singur</p></li><li><p>Chandannagar</p></li><li><p>Chunchura</p></li><li><p>Balagarh (SC) </p></li><li><p>Pandua</p></li><li><p>Saptagram</p></li><li><p>Chanditala</p></li><li><p>Jangipara</p></li><li><p>Haripal</p></li><li><p>Dhanekhali (SC)</p></li><li><p>Tarakeswar</p></li><li><p>Pursurah </p></li><li><p>Arambag (SC)</p></li><li><p>Goghat (SC) </p></li><li><p>Khanakul</p></li><li><p>Khandaghosh (SC) </p></li><li><p>Bardhaman Dakshin</p></li><li><p>Raina (SC)</p></li><li><p>Jamalpur (SC)</p></li><li><p>Monteswar</p></li><li><p>Kalna (SC)</p></li><li><p>Memari</p></li><li><p>Bardhaman Uttar (SC)</p></li><li><p>Bhatar</p></li><li><p>Purbasthali Dakshin</p></li><li><p>Purbasthali Uttar</p></li><li><p>Katwa</p></li><li><p>Ketugram</p></li><li><p>Mangalkot</p></li><li><p>Ausgram (SC)</p></li><li><p>Galsi (SC)</p></li></ol><p>The crucial second phase of voting in West Bengal is set to determine the state's political direction, with counting scheduled for May 4.</p>