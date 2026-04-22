West Bengal Assembly Elections 2026 | List of 152 constituencies voting on April 23

The assembly elections in West Bengal are set to begin in two phases on April 23, with second phase scheduled on April 29. The first phase of the election covers 152 constituencies across 16 districts and around 3.6 crore voters are eligible to vote this time. The remaining 142 seats will be contested in the second phase across seven districts.

The polling will begin at 7 am and more than 80,719 booths have been set up across the 23 districts. According to the Election Commission, more than seven crore voters will cast their vote for the 294-seat Bengal assembly.

The 16 districts voting tomorrow are Darjeeling, Kalimpong, Jalpaiguri, Alipurduar, Cooch Behar, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda, Murshidabad, Birbhum, Paschim Bardhaman, Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Medinipur, Purba Medinipur.

Following are the constituencies were polling will take place on April 23.

1. Mekliganj (SC)
2. Mathabhanga (SC)
3. Coochbehar Uttar (SC)
4. Coochbehar Dakshin
5. Sitalkuchi (SC)
6. Sitai (SC)
7. Dinhata
8. Natabari
9. Tufanganj
10. Kumargram (ST)
11. Kalchini (ST)
12. Alipurduars
13. Falakata (SC)
14. Madarihat (ST)
15. Dhupguri (SC)
16. Maynaguri (SC)
17. Jalpaiguri (SC)
18. Rajganj (SC)
19. Dabgram-Fulbari
20. Mal (ST)
21. Nagrakata (ST)
22. Kalimpong
23. Darjeeling
24. Kurseong
25. Matigara-Naxalbari (SC)
26. Siliguri
27. Phansidewa (ST)
28. Chopra
29. Islampur
30. Goalpokhar
31. Chakulia
32. Karandighi
33. Hemtabad (SC)
34. Kaliaganj (SC)
35. Raiganj
36. Itahar
37. Kushmandi (SC)
38. Kumarganj
39. Balurghat
40. Tapan (ST)
41. Gangarampur (SC)
42. Harirampur
43. Habibpur (ST)
44. Gazole (SC)
45. Chanchal
46. Harischandrapur
47. Malatipur
48. Ratua
49. Manikchak
50. Maldaha (SC)
51. English Bazar
52. Mothabari
53. Sujapur
54. Baisnabnagar
55. Farakka
56. Samserganj
57. Suti
58. Jangipur
59. Raghunathganj
60. Sagardighi
61. Lalgola
62. Bhagawangola
63. Raninagar
64. Murshidabad
65. Nabagram (SC)
66. Khargram (SC)
67. Burwan (SC)
68. Kandi
69. Bharatpur
70. Rejinagar
71. Beldanga
72. Baharampur
73. Hariharpara
74. Nowda
75. Domkal
76. Jalangi
77. Tamluk
78. Panskura Purba
79. Panskura Paschim
80. Moyna
81. Nandakumar
82. Mahisadal
83. Haldia (SC)
84. Nandigram
85. Chandipur
86. Patashpur
87. Kanthi Uttar
88. Bhagabanpur
89. Khejuri (SC)
90. Kanthi Dakshin
91. Ramnagar
92. Egra
93. Dantan
94. Nayagram (ST)
95. Gopiballavpur
96. Jhargram
97. Keshiary (ST)
98. Kharagpur Sadar
99. Narayangarh
100. Sabang
101. Pingla
102. Kharagpur
103. Debra
104. Daspur
105. Ghatal (SC)
106. Chandrakona (SC)
107. Garbeta
108. Salboni
109. Keshpur (SC)
110. Medinipur
111. Binpur (ST)
112. Bandwan (ST)
113. Balarampur
114. Baghmundi
115. Joypur
116. Purulia
117. Manbazar (ST)
118. Kashipur
119. Para (SC)
120. Raghunathpur (SC)
121. Saltora (SC)
122. Chhatna
123. Ranibandh (ST)
124. Raipur (ST)
125. Taldangra
126. Bankura
127. Barjora
128. Onda
129. Bishnupur
130. Katulpur (SC)
131. Indus (SC)
132. Sonamukhi (SC)
133. Pandabeswar
134. Durgapur Purba
135. Durgapur Paschim
136. Raniganj
137. Jamuria
138. Asansol Dakshin
139. Asansol Uttar
140. Kulti
141. Barabani
142. Dubrajpur (SC)
143. Suri
144. Bolpur
145. Nanoor (SC)
146. Labpur
147. Sainthia (SC)
148. Mayureswar
149. Rampurhat
150. Hansan
151. Nalhati
152. Murarai