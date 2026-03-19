<p>The BJP on Thursday released its second list of 111 candidates for the upcoming West Bengal assembly polls, fielding Rekha Patra from Hingalganj and Roopa Ganguly from Sonarpur Dakshin.</p>.<p>According to BJP's list, Sabita Barman will contest the elections from Itahar, Dilip Saha from Nabagram, Mitali Mal from Khargram and Gargi Das Ghosh from Kandi.</p>.<p>Anamika Ghosh will contest from Bharatpur, Swapan Majumder from Bongaon Dakshin, Arup Choudhary from Kamarhatim, Sanat Sardar from Sandeshkhali and Mallika Paik from Mandirbazar assembly constituency.</p>.<p>The saffron has named Priyanka Tiberewal as its candidate from Entally seat and Sumana Sarkar from Balagarh seat.</p>.<p>The West Bengal Assembly Elections will be held in two phases on April 23 and 29.</p><p><em>(With PTI inputs)</em></p>