Vijay and Trisha: A timeline of On-Screen romance & Off-Screen rumours

Social media is currently flooded with visuals of Thalapathy Vijay and Trisha attending the wedding of producer Kalpathi Suresh’s son in Chennai. The iconic duo, whose friendship spans over two decades, turned heads in coordinated traditional attire. Their joint appearance has sparked intense debate online as it comes amidst Thalapathy Vijay’s ongoing divorce proceedings. Many allege that this appearance is significant and will be a ‘game-changer’ in the upcoming election, as scores of his followers are upset, as it comes just a week after reports surfaced that Vijay’s wife, Sangeetha Sornalingam, has filed for divorce in the Chengalpattu family court, alleging infidelity. As their recent outing sparks massive debate, we take a look back at their two-decade-long friendship and how they became one of Kollywood’s most beloved on-screen pairs.
Last Updated : 06 March 2026, 15:59 IST
Trisha and Vijay in Ghilli.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Trisha and Vijay in Ghilli.

Credit: Sri Surya Movies

Trisha and Vijay in Thirupaachi.

Credit: Super Good Films

Vijay and Trisha in Aathi.

Credit: Suriyan Arts

Trisha and Vijay in Kuruvi.

Credit: Red Giant Movies

Trisha and Vijay in Thirupaachi.

Credit: Super Good Films

A collage of Vijay and Trisha from AL Vijay's wedding in 2014.

Credit: Special Arrangement

Vijay and Trisha in Oslo, Norway.

Credit: Special Arrangement

A screengrab from Trisha's Instagram post.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha at the mahurat of Leo.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha on the sets of Leo.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha in Kashmir.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Trisha and Vijay

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha in G.O.A.T.

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha at an airport.

Credit: Special Arrangement

Vijay and Trisha

Credit: Instagram/@trishakrishnan

Vijay and Trisha at a wedding.

Credit: Nikil Murugan

Published 06 March 2026, 15:59 IST
