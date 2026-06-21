'Will never rewatch': Fans rate 'Raakh' 11/10 as Ali Fazal series breaks hearts & redefines grief
The chilling web series sends shivers down one's spine. Inspired by the 1978's brutal tragedy, fans believe the gruesome web series won't make a good option for a rewatch. Not because it fails to deliver but because it delivers way more than one can absorb.
Raakh is one of those series which I never wanna watch again. I don’t know how many times I paused and played between those cruelty scenes cause it was so unbearable to watch. #Raakhhttps://t.co/0YvKfx6aQH