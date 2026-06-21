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'Will never rewatch': Fans rate 'Raakh' 11/10 as Ali Fazal series breaks hearts & redefines grief

The chilling web series sends shivers down one's spine. Inspired by the 1978's brutal tragedy, fans believe the gruesome web series won't make a good option for a rewatch. Not because it fails to deliver but because it delivers way more than one can absorb.
Last Updated : 21 June 2026, 09:32 IST
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Published 21 June 2026, 09:32 IST
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