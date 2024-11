Assam cabinet renames Hojai district headquarters as Srimanta Shankardeva Nagar

The state cabinet has decided to rename the district headquarter of Hojai district from “Shankardeva Nagar” to “Srimanta Shankardeva Nagar.”



ৰাজ্য মন্ত্ৰীসভাই আজি হোজাই জিলাৰ জিলা সদৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ নাম সলনি কৰি “শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগৰ” ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।