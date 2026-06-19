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Has RJD settled scores with Congress after Jharkhand Rajya Sabha loss?

On probe, it was found that three Congress MLAs Surendra Prasad Kushwaha (from Valmikinagar), Manoj Biswas (Forbesganj) and Manohar Prasad Singh (Manihari) did not turn up to vote during the Rajya Sabha election.
Last Updated : 19 June 2026, 14:12 IST
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Published 19 June 2026, 14:12 IST
India NewsCongressIndian PoliticsBiharRJDJharkhandTejashwi YadavRajya Sabha polls

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