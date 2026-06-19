Has RJD settled scores with Congress after Jharkhand Rajya Sabha loss?
On probe, it was found that three Congress MLAs Surendra Prasad Kushwaha (from Valmikinagar), Manoj Biswas (Forbesganj) and Manohar Prasad Singh (Manihari) did not turn up to vote during the Rajya Sabha election.
झारखंड प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में परिणाम से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस अपने ही सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही। दूसरे दलों पर बिना सोचे-समझे अनर्गल आरोप लगाने से पूर्व स्वयं में झांककर मंथन और चिंतन करना चाहिए कि विगत मार्च महीने में राज्यसभा के द्विवार्षिक… pic.twitter.com/1plEQOksMz