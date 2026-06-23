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Bengaluru: Power supply disruption on Thursday in multiple areas

Affected areas include Gubbalala, Parts of Uttarahalli, ISRO layout, Adarsha aprtments I & II, Mantri Tranquill apartments, Maruthi layout and more.
Last Updated : 23 June 2026, 17:47 IST
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Published 23 June 2026, 17:47 IST
BengaluruKarnataka Newspower supply

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