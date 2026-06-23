Bengaluru: Power supply disruption on Thursday in multiple areas

<p>Bengaluru: <a href="https://www.deccanherald.com/tags/power-supply">Power supply</a> will be disrupted between 10 am to 4 pm on Thursday in a few areas for carrying out Subramanyapura and ISRO Layout Power Station maintenance.</p>.Power connection: Energy department releases guidelines for Occupancy Certificate exemption in Karnataka .<p>Affected areas: Gubbalala, Parts of Uttarahalli, ISRO layout, Adarsha aprtments I & II, Mantri Tranquill apartments, Maruthi layout, Bharath layout, Doddakallasandra, Agara and connected areas, Kuamraswamy Layout, Vittal nagara, Maruthi nagar, Arehalli, Ittamadu, AGS Layout, Yelachenahalli, Gangadhara Nagar, Vivekananda Colony, Kashi Nagar, Vikram Nagar, Nanjappa Layout, Bikashipura, Teachers colony, JHBCS layout, Bendrenagar, Eshwar nagar, Miniyaznagar, Kanaka nagar and surrounding areas.</p>