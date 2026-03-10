<p>Bengaluru: The timings of these Vande Bharat trains will be revised from March 15: </p>.<p>Train 20661 KSR Bengaluru–Dharwad: Davangere (9.30 am/9.32 am), Haveri (10.20 am/10.22 am), and Hubballi (11.15 am/11.20 am). </p>.<p><span class="bold">Train number 20662 Dharwad–KSR Bengaluru:</span> Haveri (2.48 pm/2.50 pm), Davangere (3.33 pm/3.35 pm), and Yeshwantpur 7.21 pm/7.23 pm. </p>.All-woman crew operates Vande Bharat Express between Bengaluru and Mysuru.<p><span class="bold">Train 26751 Belagavi–KSR Bengaluru:</span> Haveri (8.42 am/8.44 am), Davangere (9.28 am/9.30 am), Tumakuru (12.15 pm/12.17 pm), and Yeshwantpur (1.23 pm/1.25 pm). </p>.<p><span class="bold">Train 20704 Yeshwantpur–Kacheguda:</span> Hindupur (3.55 pm/3.57 pm). </p>.<p><span class="bold">Train 20703 Kacheguda–Yeshwantpur:</span> Hindupur (12.17 pm/12.19 pm). </p>.<p><span class="bold">Train 22231 Kalaburagi–SMVT Bengaluru:</span> Puttaparthi (11.13 am/11.15 am) and Yelahanka (12.58 pm/1 pm). </p>.<p><span class="bold">Train 22232 SMVT Bengaluru–Kalaburagi:</span> Yelahanka (3.09 pm/3.11 pm) and Puttaparthi (4.45 pm/4.47 pm). </p>.<p><span class="bold">Train 20642 Coimbatore–Bengaluru Cantonment:</span> Hosur (12.13 pm/12.15 pm). </p>