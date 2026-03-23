<p>Bengaluru: Heavy traffic congestion is expected in and around Freedom Park between Monday and Wednesday due to large-scale protests organised by various groups.</p>.<p>The Upparpet traffic police has announced temporary diversions to manage the movement of protesters and vehicles, particularly along Seshadri Road.</p>.<p>Commuters are advised to plan their travel in advance and use alternative routes to avoid delays.</p>.<p>These are the temporary traffic restrictions and alternative routes:</p>.<p><span class="bold">From Khoday Circle/Shanthala Junction towards Anand Rao flyover:</span> Proceed via Lulu Mall Road, Rajiv Gandhi Circle, Mantri Mall, Swastik Circle, and Race Course Road.</p>.<p><span class="bold">From Mysore Bank towards Chalukya Circle:</span> Divert via KG Road, Sagar Junction, Elite, TB Road, and Swastik Circle.</p>.<p><span class="bold">From Chalukya Circle towards Mysore Bank:</span> Use Raj Bhavan Road, Infantry Road, and Indian Express Road.</p>.<p><span class="bold">From Kalidasa Road/Kanakadasa Junction towards Freedom Park:</span> Turn right at Kanakadasa Junction towards Sagar Junction.</p>.<p><span class="bold">From Maurya/Subbanna Junction:</span> Turn right towards Anand Rao Circle.</p>