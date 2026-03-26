<p>Bengaluru: The railways has regularised the Santragachi–Yelahanka–Santragachi Weekly Special Express to improve connectivity between Bengaluru and Kolkata. </p>.<p>The service, which was earlier operated as a Train on Demand (TOD) Special (02863/02864), will now run as a regular scheduled AC Express with new train numbers 18063 and 18064. </p>.<p>Train number 18063 will depart from Santragachi every Thursday at 12.50 pm with effect from April 2 and arrive at Yelahanka at 12.20 am on Saturday. </p>.<p>In the return direction, train number 18064 will leave Yelahanka every Saturday at 4.50 am with effect from April 4, and reach Santragachi at 5 pm on Sunday. </p>