<p>Bengaluru: Starting Monday, the following trains will have an experimental one-minute stoppage at Nayandahalli: </p>.<p>Train number 16215 Mysuru–KSR Bengaluru Chamundi Express will arrive at Nayandahalli at 8.45 am. Train number 16216 KSR Bengaluru–Mysuru Chamundi Express will arrive at 6.39 pm. </p>.<p>Train number 17307 Mysuru–Bagalkot Basava Express will arrive at Nayandahalli at 3.16 pm. Train number 17308 Bagalkot–Mysuru Basava Express will arrive at Nayandahalli at 8.19 am. </p>.<p>Train number 16235 Tuticorin–Mysuru Express will arrive at Nayandahalli at 6.49 am. Train number 16236 Mysuru–Tuticorin Express will arrive at 8.14 pm. </p>.<p>Train number 16535 Mysuru–Pandharpur Gol Gumbaz Express will arrive at Nayandahalli at 5.40 pm. Train number 16536 Pandharpur–Mysuru Gol Gumbaz Express will arrive at 7.44 am. </p>