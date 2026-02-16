Menu
One-minute stoppage for four trains at Bengaluru's Nayandahalli from today

Train number 16215 Mysuru–KSR Bengaluru Chamundi Express will arrive at Nayandahalli at 8.45 am. Train number 16216 KSR Bengaluru–Mysuru Chamundi Express will arrive at 6.39 pm.
Last Updated : 15 February 2026, 22:19 IST
Published 15 February 2026, 22:19 IST
