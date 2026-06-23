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Power shutdown in parts of South Bengaluru today

Bescom has advised consumers to call 112 to register complaints or seek assistance during the outage.
Last Updated : 22 June 2026, 21:25 IST
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Published 22 June 2026, 21:25 IST
BengaluruKarnataka Newspower supply

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