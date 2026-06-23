Power shutdown in parts of South Bengaluru today

<p>Bengaluru: <a href="https://www.deccanherald.com/tags/power-supply">Power supply</a> will be disrupted in several areas under Bescom’s Jayanagar subdivision from 10 am to 4 pm on Tuesday due to maintenance work being carried out by KPTCL at the 66/11 kV RBI and Adugodi GIS substations.</p>.<p>Areas likely to be affected include RBI Layout, Kothanur, JP Nagar 5th Phase, Shreyas Colony, Gaurav Nagar, Nataraja Layout, Nrupathunga Nagar, Jamboo Savari Dinne, Chunchaghatta, Brigade Millennium Apartments, Brigade Gardenia Apartments, and surrounding localities.</p>.Tamil Nadu to setup special monitoring team for uninterrupted power supply across the State.<p>The shutdown will also affect Adugodi, Salarpuria Tower, Big Bazaar, Accenture, KMF Godown, Nanjappa Layout, New MICO Road, Chikkalakshmi Layout, Mahalingeshwara Layout, Bangalore Dairy, Forum Mall, Rangadasappa Layout, Lakkasandra, Wilson Garden, Chinnayana Palya, Chandrappa Nagar, the Nimhans Administrative Block, Bande Slum, Sunnada Kallu, Brundavana Slum, Lalji Nagar, Shamanna Garden, NDRI Police Quarters, and nearby areas.</p>.<p>Bescom has advised consumers to call 112 to register complaints or seek assistance during the outage.</p>