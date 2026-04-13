<p>Bengaluru: The railways will operate special trains connecting Bengaluru to Narasapur (Andhra Pradesh), Danapur and Katihar (Bihar), and Santragachi (Kolkata). Train number 07153 Narasapur–SMVT Bengaluru Weekly Express Special will run on Fridays, till May 29. </p>.<p>Train number 07154 SMVT Bengaluru–Narasapur Weekly Express Special will run on Saturdays, till May 30. </p>.<p>Train number 06579 will depart from Yeshwantpur at 7 am on April 20 and reach Danapur (Patna) at 1.15 pm on Wednesday. Train number 06580 will depart from Danapur at 10.30 am on April 23 and reach Bengaluru Cantonment at 10 pm on Saturday. </p>.<p class="bodytext">Train number 06549 will depart from SMVT Bengaluru at 11 pm on April 16 and April 23 and reach Danapur at 1.45 am on Sunday.</p>.<p class="bodytext">Train number 06550 will depart from Danapur at 8.15 am on April 20 and April 27 and arrive at SMVT Bengaluru at 11.15 am on Wednesday. </p>.<p class="bodytext">Train number 06571 Yeshwantpur–Katihar Weekly Special will run on Tuesdays, from April 17 to July 14.</p>.<p class="bodytext">Train number 06572 Katihar–Yeshwantpur Weekly Special will on Fridays, till July 17. </p>.<p class="bodytext">Train number 06557 SMVT Bengaluru–Santragachi Weekly Express Special will run on Fridays, till April 24. Train number 06558 Santragachi–Bengaluru Cantonment Weekly Express Special will run on Sundays, till April 26. </p>