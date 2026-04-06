Bengaluru: The Bengaluru Traffic Police (BTP) has issued a traffic advisory in view of the Sri Nagalingeswara Temple Brahmarathotsava at Begur.

With nearly 50,000 devotees expected, several roads will be closed or diverted on Monday.

Road closures

Begur–Koppa Road: Closed between PK Kalyana Mantapa and Yelanahalli Cross.

Manipal County Road: Closed from Falcon Market to the temple.

DLF Road: Closed between DLF Junction and Begur Lake.

Alternative routes

From Bommanahalli/Hongasandra towards Begur–Koppa Road: Turn right at PK Kalyana Mantapa and proceed via Devarachikkanahalli Road, DEO Heights, Nyanappanahalli Road, DLF Junction, and Yelanahalli Main Road.

For Manipal County Road commuters: Use Vishwapriya Layout via Chikka Begur.

From Begur–Koppa Road: Proceed via Bommanahalli/Hongasandra.

At Yelanahalli Cross: Turn left towards Yelanahalli Main Road, then continue via DLF Road, Nyanappanahalli, and Devarachikkanahalli.

From Hosur Main Road/Manipal County/Begur/Bannerghatta Road: Turn left at Falcon Market and take Lake Road via AECS C-Block and Mylasandra to reach Begur–Koppa Road or Bannerghatta Road.

From DLF area: Proceed via Bommanahalli/Hongasandra. Alternatively, turn left at DLF Junction (10th A Main) and continue via Nyanappanahalli Road, DEO Heights, and Devarachikkanahalli Road.