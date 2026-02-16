<p>Bengaluru: Due to foot overbridge and air concourse (part 2) works at Bengaluru Cantonment, the following trains will be diverted from February 17 to March 16: </p>.<p>Train number 06269 Mysuru–SMVT Bengaluru Daily Passenger Special will be diverted via KSR Bengaluru–Yeshwantpur–Banaswadi–SMVT Bengaluru, skipping Bengaluru Cantonment. </p>.<p>Similarly, train number 06270 SMVT Bengaluru–Mysuru Daily Passenger Special will be diverted via SMVT Bengaluru–Banaswadi–Yeshwantpur–KSR Bengaluru, skipping Bengaluru Cantonment. </p>