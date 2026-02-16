Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

Two pairs of trains to skip Bengaluru Cantt

Train number 06269 Mysuru–SMVT Bengaluru Daily Passenger Special will be diverted via KSR Bengaluru–Yeshwantpur–Banaswadi–SMVT Bengaluru, skipping Bengaluru Cantonment.
Last Updated : 15 February 2026, 22:24 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 15 February 2026, 22:24 IST
BengaluruBengaluru news

Follow us on :

Follow Us