Two trains cancelled, 6 partially cancelled: South Western Railway

<p>Bengaluru: The South Western Railway (SWR) said it would cancel/partially cancel the following trains due to line block for engineering works between K R Puram and Whitefield Panel Cabin: </p>.<p>Trains 20623 Ashokapuram-KSR Bengaluru Express and 20624 KSR Bengaluru-Ashokapuram Express will be cancelled on June 8. </p>.<p>Train number 66533 Marikuppam-KR Puram MEMU will be partially cancelled between Whitefield and KR Puram on June 7, short-terminating at Whitefield. </p>.<p>Train number 66534 KR Puram-Kuppam MEMU will be partially cancelled between KR Puram and Whitefield on June 7, originating from Whitefield instead of KR Puram, at the schedule departure time of Whitefield. </p>.<p>Train number 66560 Anantapur-KSR Bengaluru MEMU will be partially cancelled between Channasandra and KSR Bengaluru on June 7. </p>.<p>Train number 66520 KSR Bengaluru-Marikuppam MEMU will be partially cancelled between KSR Bengaluru and Whitefield on June 7 and will originate from Whitefield instead of KSR Bengaluru at the scheduled departure time of Whitefield. </p>.<p>Train number 66519 Marikuppam-KSR Bengaluru MEMU will be partially cancelled between Whitefield and KSR Bengaluru on June 8 and will short-terminate at Whitefield. </p>.<p>Train number 66546 KSR Bengaluru-Marikuppam MEMU will be partially cancelled between KSR Bengaluru and Whitefield on June 8 and will originate from Whitefield instead of KSR Bengaluru at the scheduled departure time of Whitefield. </p>