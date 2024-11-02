Epaper
Sign in
Epaper
Sign in
Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakabengaluru

Two trains cancelled, 6 partially cancelled: South Western Railway

Trains 20623 Ashokapuram-KSR Bengaluru Express and 20624 KSR Bengaluru-Ashokapuram Express will be cancelled on June 8.
Last Updated : 03 June 2026, 19:58 IST
ADVERTISEMENT
Join Us
Prefer
Comments
ADVERTISEMENT
Published 03 June 2026, 19:58 IST
BengaluruBengaluru newsSouth Western Railway

Follow us on :

Follow Us