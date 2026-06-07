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Farmers resist land takeover in Karnataka's fertile silk hub of Sidlaghatta

When DH visited a few of the 13 notified villages, located around 30 km from the Kempegowda International Airport, the landscape looked vibrant green.
Last Updated : 06 June 2026, 21:43 IST
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Farmers Puneeth (left) and Rangareddy showcase a fresh harvest of kohlrabi in their fields at Yannanguru village in Sidlaghatta on Saturday. 
Farmers Puneeth (left) and Rangareddy showcase a fresh harvest of kohlrabi in their fields at Yannanguru village in Sidlaghatta on Saturday. 

Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M

Sixty-five-year-old farmer Muniyappa tends to silkworms at his rearing shed in Nadipinayakanahalli on Saturday.
Sixty-five-year-old farmer Muniyappa tends to silkworms at his rearing shed in Nadipinayakanahalli on Saturday.

Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M

Seventy-two-year-old farmer T V Krishnappa atop his tractor at his farm in Basavapatna on Saturday. Krishnappa who owns three acres of land is preparing his fields to cultivate ragi and beetroot this year.

Seventy-two-year-old farmer T V Krishnappa atop his tractor at his farm in Basavapatna on Saturday. Krishnappa who owns three acres of land is preparing his fields to cultivate ragi and beetroot this year.

Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M

Farmer Anjanappa inspects his sprawling 8-acre plantation.

Farmer Anjanappa inspects his sprawling 8-acre plantation.

Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M

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Published 06 June 2026, 21:43 IST
KarnatakafarmersPremium

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