Farmers resist land takeover in Karnataka's fertile silk hub of Sidlaghatta

Farmers Puneeth (left) and Rangareddy showcase a fresh harvest of kohlrabi in their fields at Yannanguru village in Sidlaghatta on Saturday.
Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M
Sixty-five-year-old farmer Muniyappa tends to silkworms at his rearing shed in Nadipinayakanahalli on Saturday.
Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M
Seventy-two-year-old farmer T V Krishnappa atop his tractor at his farm in Basavapatna on Saturday. Krishnappa who owns three acres of land is preparing his fields to cultivate ragi and beetroot this year.
Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M
Farmer Anjanappa inspects his sprawling 8-acre plantation.
Credit: DH PHOTO/ASHWIN B M
Published 06 June 2026, 21:43 IST