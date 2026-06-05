Karnataka govt announces 50% discount on pending traffic fines till July 10

Quick summary - click for full details
Concise summary of key highlights
In one line
Karnataka government offers 50% discount on pending traffic fines until July 10 to encourage settlement.
Key points
• Discount period
The 50% concession on pending traffic fines is available from June 21 to July 10.
• Eligible fines
Discount applies to traffic e-challans registered before May 2026 and Transport Department cases from 1991 to 2022.
• Payment methods
Vehicle owners can pay discounted fines via the KSPS app, KarnatakaOne centres, and other designated platforms.
• Previous scheme success
A similar scheme in November 2023 disposed of 77,41,050 cases, collecting Rs 201 crore in fines.
• Government initiative
The decision follows a proposal by the Karnataka State Legal Services Authority to clear pending cases.
Key statistics
Rs 2,827 crore
Total pending fines eligible for discount
77,41,050
Number of cases disposed in November 2023 scheme
Rs 201 crore
Revenue collected from November 2023 scheme
902
Transport Department cases disposed in November 2023
Rs 29.66 lakh
Revenue from Transport Department cases in November 2023
Processed with AI. Reviewed by DH Digital Team.
Published 05 June 2026, 05:36 IST