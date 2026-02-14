<p>Bengaluru: The Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) has launched package bus tours on weekends for passengers travelling from Bengaluru to Gaganachukki, Chikka Tirupati and Melkote. </p>.<p>Bengaluru-Gaganachukki via Somanathapura, Talakad, Madhyaranga and Barachukki (340 km) on Rajahamsa buses. The fare is Rs 750 per adult and Rs 600 per child. </p>.<p class="bodytext">Bengaluru-Gaganachukki via Somanathapura, Talakad, Madhyaranga-Barachukki and Gaganachukki on Ashwamedha Classic buses. The fare is Rs 600 per adult and Rs 150 per child. </p>.<p class="bodytext">Bengaluru-Chikka Tirupati via Kotilingeshwara, Bangaru Tirupati, Avani, Mulbagal, Kurudumale and Kolar on Ashwamedha Classic buses. The fare is Rs 600 per adult and Rs 150 per child. </p>.<p class="bodytext">Bengaluru-Melkote via Srirangapatna and Kallahalli on Ashwamedha Classic buses. The fare is Rs 670 per adult and Rs 500 per child. </p>.<p class="bodytext">The fare for all package tours excludes entrance fees, breakfast, lunch and dinner. </p>