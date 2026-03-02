<p>Mangaluru: Due to closure of airspace, 10 international flights were cancelled on Monday.</p><p>The flights from Mangaluru to Doha (IX 821 11.20 am), Mangaluru to Dubai (IX 813, 8.15 am), Mangaluru to Kuwait (IX 851, 10 pm), Mangaluru to Dammam (IX 847, 11.10 pm) and Mangaluru to United Arab Emirates (IX 815, 11.20 pm) were cancelled.</p>.International flights to West Asian countries from Mangaluru cancelled.<p>The flights from Doha (IX 822, 8.45 pm), Dubai (IX 814, 4.55 am ), Kuwait (IX 852, 8.50 am), Dammam (IX 848, 9.25 am) and UAE (8.15 am) scheduled to arrive at Mangaluru International airport on Tuesday were cancelled. </p><p>Air India Express operated flights from Mangaluru to Muscat (IX817, 9.20 am) and Muscat to Mangaluru (1X818, 5.30 pm).</p>