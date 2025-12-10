<p>Mysuru: Mysuru based student, 13-year old Padmapriya Ramesh Kumar has won under 16 girls singles AITA NS (national series) Tennis tournament at Ash Tennis academy, Shamirpet, Telangana organised from December 1 December 6.</p><p>Padmapriya scored-6-3: 6-3 and won girls singles finals against Aniha Gavinolla; scored 6-1: 6-1 and won semi-finals against Anjhalle Meka; scored 6-7(5), 6-2:6-0 and won quarter finals against Bhrithi Velladindi. She scored 6-4: 2-6: 9-11 in girls doubles finals and became runner up with Shazia and lost to Meka Anjhalle/ Sanidhya Karantoth pair. </p>.Tennis: Home hopes in Bengaluru.<p>Padmapriya is currently India no 1 in the 'under 14' girls category (All India Tennis Associations - AITA rankings) and Asia no 6 (Asian Tennis Federation - ATF rankings). Her parents IFS officers P Ramesh Kumar and Malathi Priya share credits with her tennis coach Raghuveer Ponnuswamy and fitness coach Sagar.</p>