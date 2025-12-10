Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiakarnatakamysuru

13-year-old Mysuru student wins 'under 16' girls singles AITA NS tournament

Padmapriya is currently India no 1 in the 'under 14' girls category (All India Tennis Associations - AITA rankings) and Asia no 6 (Asian Tennis Federation - ATF rankings).
Last Updated : 09 December 2025, 19:39 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 09 December 2025, 19:39 IST
Sports NewsTennistournament postponed

Follow us on :

Follow Us