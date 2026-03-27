<p>Bagalkot: Five candidates who had filed papers for the byelection to Bagalkot seat withdrew on Thursday, leaving nine in the fray.</p>.<p>Umesh Meti (Cong), Veerabhadrayya ‘Veeranna’ Charantimath (BJP), Anthosh Savvase of Uttama Prajakiya Party, Tejoramaiah Shetty Devanga from Janata Chaluvali Bharata party, Nagaraja Kalakutagara from Karnataka Rashtra Samiti, Talawar Shivakumar of Blue India party, Siddappa Godi from All India Janarakasha party, and Independent Anand Jakati are in the fray.</p>