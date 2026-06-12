Maharashtra CM Devendra Fadnavis intervenes after farmer ploughs field with wife following bull's death

शेतकऱ्यांबाबत असलेली सरकारची अनास्था पुन्हा एकदा दिसून आली आहे. लातूर जिल्ह्यात एक शेतकरी दांपत्य स्वतः नांगर ओढतानाची बाब समाज माध्यमांमध्ये आली. खरंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ येते याची सरकारला शरम वाटायला हवी, पण सरकारने या शेतकरी दांपत्याला एक बैल दिला. हा बैल दिल्यानंतर छान… pic.twitter.com/2yi9YzbCXb
विरोधक आणि माध्यमांच्या दबावामुळं लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून दिलेला बैल आजारी निघाला. आता त्याच्या उपचाराचाच खर्च संबंधित शेतकऱ्याला करावा लागतोय. शेतकरी कर्जमाफीची अवस्थाही यापेक्षा वेगळी नाही. द्यायची म्हणून दिलेल्या कर्जमाफीमध्ये अटीशर्तीच जास्त लादून ती… pic.twitter.com/2epZXtHVoO