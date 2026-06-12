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Maharashtra CM Devendra Fadnavis intervenes after farmer ploughs field with wife following bull's death

The images quickly became a symbol of the continuing economic vulnerabilities faced by small and marginal farmers despite the onset of the monsoon and the beginning of the sowing season.
Last Updated : 12 June 2026, 15:05 IST
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Published 12 June 2026, 15:05 IST
India NewsMaharashtrafarmerDevendra Fadnavis

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