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Former MLC, educationist B T Deshmukh passes away; Devendra Fadnavis, Nitin Gadkari pay tribute

Deshmukh represented the Amravati graduates' constituency in the Legislative Council five times and fought for the rights of professors and teachers besides raising his voice on many social issues, Fadnavis noted.
Last Updated : 19 June 2026, 18:35 IST
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Published 19 June 2026, 18:35 IST
India NewsMaharshtraNintin Gadkarifadnavis

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