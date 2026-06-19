Former MLC, educationist B T Deshmukh passes away; Devendra Fadnavis, Nitin Gadkari pay tribute
Deshmukh represented the Amravati graduates' constituency in the Legislative Council five times and fought for the rights of professors and teachers besides raising his voice on many social issues, Fadnavis noted.
ज्येष्ठ नेते, शिक्षणतज्ज्ञ व माजी आमदार प्रा. बी. टी. देशमुख यांच्या निधनाचे वृत्त दुःखद आहे. त्यांना माझी भावपूर्ण श्रद्धांजली. अनेक वर्षं विधिमंडळात सोबत काम करताना बी टी देशमुख यांच्याशी माझे अतिशय निकटचे आणि मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले आहेत. दीर्घकाळ विधिमंडळात शिक्षक…