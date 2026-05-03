सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, आपके इशारों पर मर्यादा लांघकर ‘फर्जी पीडीए’ परोसने वालों को उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता भली-भांति पहचानती है। सदन में आपकी भाषा और आचरण ही आपके समर्थकों की शैली और व्यवहार में साफ़-साफ़ दिखाई पड़ते हैं और यही आपकी राजनीति की असल फितरत भी बेनकाब…
श्री अखिलेश यादव जी, आपको एक नेक सलाह है कि आप गलतफहमियों का शिकार न बनें।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व मा. केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी और सरकार का नेतृत्व करने वाले मा. मुख्यमंत्री…