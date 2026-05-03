Menu
×
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Homeindiauttar pradesh

‘Not in 2027, not even by 2047’: War of words intensifies as UP Deputy CM targets Akhilesh Yadav over ‘fake PDA’ remark

The comment adds to the ongoing war of words between the BJP leadership in the state and Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav, playing out on social media for the third day.
Last Updated : 03 May 2026, 13:48 IST
ADVERTISEMENT

Follow Us :

Comments
ADVERTISEMENT
Published 03 May 2026, 13:48 IST
India NewsUttar PradeshAkhilesh YadavIndia PoliticsSamajwadi PartySPDeputy CM

Follow us on :

Follow Us