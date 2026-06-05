Old faucet leaking? Yogi rakes up ‘tap theft’ to target Akhilesh, SP chief cites 'effect of intoxicants’
Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Friday raked up the ‘tap theft’ issue to target Samajwadi Party (SP) president Akhilesh Yadav, though without taking his name, triggering a sharp response from the latter.
वनस्पति विवेक छीन लेती है और निर्दोष लोगों की हत्याओं का ख़ौफ़ रातों की नींद। नहीं तो पूरे होश में इतने ऊँचे पद पर बैठकर इतना निकृष्ट बयान कोई नहीं देता है। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। ये हार की हताशा बोल रही है क्योंकि क़ुदरत का…