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Old faucet leaking? Yogi rakes up ‘tap theft’ to target Akhilesh, SP chief cites 'effect of intoxicants’

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Friday raked up the ‘tap theft’ issue to target Samajwadi Party (SP) president Akhilesh Yadav, though without taking his name, triggering a sharp response from the latter.
Last Updated : 05 June 2026, 14:17 IST
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Published 05 June 2026, 14:17 IST
India NewsBJPUttar PradeshAkhilesh YadavIndia PoliticsYogi AdityanathSamajwadi Party

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