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Homeindiauttar pradesh

Uma Bharti falls ill during journey to Delhi, given medical aid in UP Muzaffarnagar

A medical team examined her and found that her blood pressure was elevated and she had swelling in her leg, the CMO said.
Last Updated : 17 June 2026, 05:47 IST
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Published 17 June 2026, 05:47 IST
India NewsDelhiUttar PradeshUma Bharti

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