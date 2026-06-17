Uma Bharti falls ill during journey to Delhi, given medical aid in UP Muzaffarnagar

<p>Muzaffarnagar: Senior <a href="https://www.deccanherald.com/tags/bjp">BJP</a> leader and former <a href="https://www.deccanherald.com/tags/madhya-pradesh">Madhya Pradesh</a> chief minister <a href="https://www.deccanherald.com/tags/uma-bharti">Uma Bharti</a> was taken ill while travelling by road from <a href="https://www.deccanherald.com/tags/haridwar">Haridwar</a> to <a href="https://www.deccanherald.com/tags/delhi">Delhi</a> in <a href="https://www.deccanherald.com/tags/uttar-pradesh">Uttar Pradesh's</a> <a href="https://www.deccanherald.com/tags/muzaffarnagar">Muzaffarnagar</a> district, officials said on Wednesday.</p>.<p>Bharti, 67, was provided first aid and medical attention at the spot on Tuesday evening following which she resumed her journey towards Delhi, Muzaffarnagar Chief Medical Officer (CMO) Dr Sunil Tewatia said.</p>.Woman drugged, raped by five men in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar.<p>The BJP leader's convoy was stopped near a petrol pump close to Sindhawali village after she complained of health issues.</p>.<p>A medical team examined her and found that her blood pressure was elevated and she had swelling in her leg, the CMO said.</p>