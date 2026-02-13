Mahashivratri 2026: Date, Timing
File photo for representational purpose.
Mahashivratri 2026 Timings: Ratri Prahar and Nishita Kaal
Devotees perform Puja to lord Shiva stone statue, near the temple, in Mahasihvaratri fesival.
4 famous Mahashivratri venues
Mahashivaratri celebration at Mahakaleshwar Temple in Mahakaleshwar Temple in Ujjain.
Significance of Mahashivratri
File photo for representational purpopses.
Special rituals during Shivaratri
Group of people gather together during mahashivratri festival celebration event at night in front of Aadiyogi Lord Shiva 112 feet tall statue.
Published 13 February 2026, 05:28 IST