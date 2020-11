The assassination of a prominent Iranian nuclear scientist displayed "the depth of enemies' hatred" towards the Islamic Republic, Iranian Defence Minister Brigadier General Amir Hatami tweeted on Friday.

دشمن تحمل دانشمندان کشور را ندارد و به شهادت رساندن دانشمندان عمق کینه آن‌ها را آشکارتر می‌کند. — امیر حاتمی (@amirhatami_ir) November 27, 2020

Mohsen Fakhrizadeh, long suspected by the West of masterminding a secret nuclear bomb programme, was killed near Tehran on Friday.