Chirag Paswan moves High Court against likely inclusion of Pashupati Kumar Paras in Union Cabinet

Chirag Paswan has moved the Delhi High Court opposing the likely inclusion of his uncle Pashupati Kumar Paras in the Union Cabinet.

प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं।लेकिन जहां तक LJP का सवाल है श्री पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं हैं।पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री,उनके गुट से बनाया जाए तो LJP का कोई लेना देना नहीं है — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) July 7, 2021

More to follow...