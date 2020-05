Coronavirus: Here's full list of 338 containment zones in Kolkata

Kolkata Municipal Corporation has put out a list of all the COVID-19 containment zones in the city.

The Kolkata Police on Monday posted on its Twitter account the list of 338 containment zones in the city. West Bengal at present has four red zones including the Kolkata, neighbouring Howrah, North 24 Parganas and Purba Medinipur districts.

There are 11 districts in the orange zone and eight in the green zone. In Hooghly, there are 23 containment zones while in Purba Medinipur there are three such zones.

West Bengal has seen 2,063 confirmed cases and 190 deaths.

Here is a list of containment zones in Kolkata according to the Kolkata Municipal Corporation as on May 11, 2020:









Sl. No. Borough Area Name Ward No. 1 1 H/22, J K Ghosh Road, Lal Maidan 3 2 1 Lal Maidan (Krishna Mallick lane & 86 Belgachia Road, J K Ghosh Road), Belgachhia PS- Ultadanga 3 3 1 51/2 ANATH NATH DEB LANE, KOLKATA 700037, Anath deb lane,Manmath ditta rd,talapark ave 3 4 1 75/A KHUDIRAM BOSE SARANI, PO BELGACHIA, PS ULTADANGA, KOL - 37 3 5 1 13/A/6 RAJA MANINDRA ROAD, KOLKATA 37, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Raja Manindra Road, Rani Harshamuki Road, Chandra Nath Simlai Lane 4 6 1 11C NORTHERN AVENUE, PAIKPARA, BELGACHIA SO, BELGACHIA, KOLKATA 700037, 10 TO 12 UMAKANTA SEN LANE, 3 TO 28 NORTHERN AVENUE 4 7 1 107/1B BELGACHIA ROAD,( KHUDIRAM BOSE SARANI) KOLKATA 700004, 90 to 107/1b belgachia rd,rail qtr,kolkata stn jhupri,raicharan sadhukhan rd, 5 8 1 20/1/1 Khudiram Bose sarani, Belgachia Road, Kolkata 37, Belgachia Road, 20 Belgachia Road, Sirish Chowdhury Lane, Nilmoni Mitra Road, Bonomali Chatterjee Lane, Tarak Bose Lane, Raja Siew Box, Sashibushan Chatterjee Lane, Shyama Charan Mukherjee Lane, 5 9 1 32/9, B.T. Road, PS Cossipore 1 10 1 26/9 KC Road, Chiriya More, Kolkata 700002, 26/9 KHAGEN CHATTERJEE ROAD ENTIRE BUSTEE 1 11 1 22/4/H/6 KC ROAD, COSSIPORE, KOLKATA, 22 KHAGEN CHATTERJEE ROAD ENTIRE BUSTEE 1 12 1 96/H/22/2 Kashipur, Kolkata 33, 95, 96, 99, 100 KASHI PUR ROAD ENTIRE BUSTEE AREA. 1 13 1 23/1, COSSIPORE ROAD, P.O- COSSIPORE, KOLKATA 6 14 1 8 NO SETHPUKUR ROAD, KASIPUR, 1 - 9 JOGEN MUKHERJEE ROAD, BANGA SEN LANE, 1,2,3,Cossipur Rd,JagannathTemple rd all premises , P1 Stand Bank Rd,Nawab patty all premises, Turner Rd all premises,Brojodayal Shah Rd all premises, 6 15 1 1/5 A Sachin Mitra Lane, Bidhan Sarani, Baghbazar, Kolkata, West Bengal 700003 Kolkata, Sachin Mitra Lane, Bose Para, Bag Bazar Street, Ananda Chatterjee Lane, Girish Avenue 7









16 1 524B, RABINDRA SARANI, P.O.- BAGBAZAR, PS: SHYAMPUKUR, WestBengal KOLKATA 700003, 517 TO 580 RABINDRA SARANI, 496, RABNDRA SARANI, KOL-5, RADHAKANTA DEB LANE, LALBAGAN BUSTEE, 8 17 1 22/A, RAJA MANINDRA ROAD, CHITPUR, KOLKATA-37, 22 RAJA MONINDRA ROAD ENTIRE SLUM 4 18 1 61, SOVABAZAR STREET, PO-HATKHOLA, SHYAMPUKUR, KOL-5, 69 TO 160 SOVABAZAR STREET, 1,2,3,4,5 NANDARAM SEN LANE, 455E TO 473 RABINDRA SARANI 9 19 1 37, BELGACHIA RD, BELGACHIA PS - TALA, KOL 37, 37 BELGAC 3 20 1 5/K,D GUPTA LANE P.S-SINTHEE KOLKATA 700050 2 21 1 557, RABINDRA SARANI KOLKATA-700003 7 22 1 Kripanath Dutta Rd,GhoshBagan,Lock Gate 6 23 1 1 to 43 Bonomali Sarkar Street,2 to 9 Kebal Krishna , Sur Street ,8 to 16 Biswamber Mallick Lane,2,2A Narayan Sur Street ,Netai pal Lane,Nepal Neogi Street,1 to 17 Guruprosad Roy Lane, 27 to 40 Balaram Majumdar Street, 1 to 7A Gopi Roy Lane, 1 to 15 Gosaipara Lane, 16 Kripanath Lane 9 24 1 17,21,23,41,39/1 SRI AUROBINDO SARANI,50,51,53 Jatindra Mohon Avenue,152,150,148,146,142,144 B.k.pal rd, 9 25 2 20B Shyampukur Street & Nabakumar Raha Lane, Kolkata 700004 10 26 2 36 NALIN SARKAR STREET, P.O. SHYAMBAZAR, P.S. SHYAMPUKUR, Nalin sarkar st,sikder bagan st, ganendra mitra lane,Arabinda sarani 11 27 2 7, Bhabanath Sen Street, Kolkata 700004, Bidhan sarani, Bhabhanath sen st, Dakshin sen ln, mohanlal st, Debnarayan das lane, R G kar road, 1NO, PAUL STREET 12 28 2 221/A, A P C ROAD, PO- SHYAMBAZAR, PS-ULTADANGA, 221 TO 228/2 APC ROAD, NILAMBAR MUKHERJEE STREET, RAMRATAN BOSE LANE, LALITA MITRA LANE 12 29 2 23 Cannal West Road, Maniktala, Kolkata, Canal west road, vivekananda road, munshi para ln, kalimuddin ln,kali banerjee ln, POLICE BARRACK, MANIKTALA, POLICE STATION 15









30 2 46, SIMLA ROAD, MANIKTALA, KOLKATA- 700006, Khasmahal st munshi para ln, Hazi Zakaria ln,R D st 15 31 2 103 - 1A RAJA DHIRENDRA STREET, VINAYAK TOWER, FLAT 3B, KOL - 6, RAJA DIHENDRA STREET, LALA BAGAN NIROD BIHARI STREET, APC ROAD 15 32 2 93/3 Hari Ghosh Street, Bhim Ghosh Lane, Kasi Bose Lane & Ram Narayan Bhattacharya Lane, Kolkata 700006, 93 3 3B HARI GHOSH STREET BEADON STREET KOLKATA WEST BENGAL 17 33 2 37/1A Durga Charn Mitra Street, Kolkata 6, Durga charan mitra st, chidam mudi lane,Blaqua square 17 34 2 456A Rabindra Sarani, Rabindra Sarani, B K Paul Avenue Garanhata Street, Sonagachi Lane, 23/A, GARAN HATTA STREET, MINERVA THEATRE, KOL-6 18 35 2 1/1 IMAM BOS LANE PO BEADON STREET, P.S- BUROTOLLA, Imam bux ln, Nil monimitra st,Fakir chakraborty ln , DCM road 18 36 2 47A JAYMITRA STREET, KOLKATA 700005, JOY MITRA STREET, TARAK CHAKRABORTY LANE, MASJID BARI STREET, ABINUS KABIRAJ STREET 18 37 2 8/1 NILMONI MITRA STREET, BENIATOLA, KOL 700006 , NILMONI MITRA STREET, RAM CHANDRA GHOSH LANE, ZARIFF LANE, Beadon street, Jatindra mohan ave. 18 38 2 5/1/1A Durga Charan Mitra Street, DURGA CHARAN MITRA STREET 18 39 2 38/1, MANIK BOSE GHAT STREET,JORABAGAN,KOL-6, MANIK BOSE GHAT STREET 18 40 2 19A Gopi Krishna Pal Lane, MATHUR SEN GARDEN LANE, KALI PROSONNO BANERJEE ROAD, BK PAUL AVENUE 18 41 2 105, M.D Road 20 42 2 10, DALIMTALA LANE, BEADON STREET, KOLKATA-9, Dalimtala Lane, Raja raj krishna st, khudiram bose st 11 43 2 156, A P C ROAD, BEADON STREET, KOL - 6, APC ROAD, MON MOHAN BOSE STREET, MADHAV DAS LANE 11 44 2 Jorabagan Traffic Guard, Jorabagan, Kolkata 700005, JORABAGAN TRAFFIC GUARD, SOVABAZAR STREET, RABINDRA SARANI, BAROWARITALA LANE 19









45 2 381,RABINDRA SARANI, Ahiritola, Beniatola, Kolkata, West Bengal 700006, RABINDRA SARANI, NIMU GOSWAMI, BRINDABAN BASAK STREET,Nimtala Ln, Babu ram ghosh ln, Ahiritola st, 349 to 385 Rabindra sarani 20 46 2 39/1/2C CANAL WEST ROAD P.O-SHYAMBAZAR P.S ULTADANGA PIN-700004, 16/7, ULTADANGA ROAD,229 ro 243 APC road,jadu mitra lane 12 47 2 136/38 BIDHAN SARANI, KOLKATA, bidhan sarani, balaram ghosh street, padma nath lane, Maharani Hamanta kumari st,Chowdhury ln,Nayratna ln, Monmatha Bhattacharya ln 10 48 2 Goabagan st, lane, bustee( slum), sahitya parisad st, dalimtala lane 16 49 2 Bidhan sarani,Raja Raj krishna road, Roy Bagan, iswar mill lane 16 50 3 6 GANAPATI SARKAR LANE, GANAPATI APARTMENT, PO & PS - ULTADNGA, KOL -67 13 51 3 3/13 Narkeldanga Main Road 29 52 3 P342A CIT ROAD, SCHEME 6, KOL 54, CIT ROAD , PHOOLBAGAN AREA, 106 to 128, Narkeldanga Main Road, Phoolbagan, Kolkata 30 53 3 MOTILAL BASAL LANE, PHOOLBAGAN, KOLKATA, JOGODYAN 31 54 3 32 Ramkrishna Samadhi Road, Kadapara, Phoolbagan, Kolkata, 700054, 133 to 328 CIT Rd, Scheme VI-M, Kankurgachi 31 55 3 100A Manicktala Main Road, Kolkata 700054 32 56 3 57 BELIAGHATA MAIN ROAD, (ID & BG HOSPITAL CAMPUS QTRS) 33 57 3 95/15 Kabi Sukanta Sarani, Kolkata 85, Kabi Sukanta Sarani 35 58 3 31 NO, BAROARI ROAD, KOLKATA 700033, BAROWARI TALA ROAD, SOUTH KULIA ROAD BELEGHATA 700010 34 59 3 55/4 SASTITALA ROAD, NARKELDANGA, KOLKATA - 700011, 84 to 90 Narkeldanga North Road, Kolkata 11 (Ward 29) 29 + 30 60 3 89, NARKELDANGA MAIN ROAD, PO-KANKURGACHI, PS- PHULBAGAN 31 61 3 8 WA,3D, MANIKARAN COMPLEX, RAM MOHAN MALLIK GARDEN LANE, KOLKATA 33









62 3 133, BELIAGHATA MAIN ROAD, Subhas Sarobar Park, Phool Bagan, Beleghata, Kolkata, West Bengal 700010 34 63 3 77/1, NARKELDANGA MAIN ROAD, Phool Bagan, Beleghata, Kolkata, West Bengal 700011 33 64 3 14/20 SIB KRISTO DAW P.S- PHOOLBAGAN PIN-700054 31 65 3 3/1/75,BELIAGHATA MAIN ROAD P.O-K.G.BOSE SARANI, P.S- NANDI HOUSE PIN-700085 35 66 3 94/H/16,NARKELBAGAN MAIN ROAD P.O NARKELBAGAN,P.S- PHOOLBAGAN PIN-700115 31 67 3 18/7/15 MANIKTALA MAIN ROAD PIN-700054 14 68 3 102 RAJA RAJENDRA LAL MITRA ROAD KOL 85, 132,133 Raja Rajendra Lal Mitra Road of Ward 35 34+35 69 3 12 to 15, Ariff Road, Kol 67 13 70 3 91,93,94A,95, Baliaghata Main Road, Kolkata (Lebugola Bustee) 33 71 3 10 to 34, Beliaghata Main Road, Kolkata 34 72 3 BLOCK – K FLAT – 7, MANIKTALA HSG ESTATE CIT SCHEME VIIM, KANKURGACHI, KOLKATA - 700054 32 73 3 2A Surea East Beliaghata Kolkata 700010 34 74 3 1-13, CIT Road & 14-24G, Surah 3rd Lane, Beliaghata 33 75 3 1/1 to 2/10/4, Rashmoni Bazaar Road, Beliaghata, Kolkata 10 34 76 4 10, Mondal Street, Jorabagan, Kolkata, Sujendra Seth Lane 21 77 4 51/4 Strand Road, Kolkata 700007, STRAND BANK ROAD 21 78 4 80 Berseera, Bartala Street, Burrabazar, Kolkata 700007, HARI RAM STREET, DIGHABAR JAIN TEMPLE ROAD, RAM KUMAR RAHIT LANE, HARI RAM GOENKA STREET, 22 79 4 15 No PK Tagore Street, Jorabagan, PO Beadon Street, Kolkata 700006, P K Tagore Street 24 80 4 2 to 34, Kali Krishna Tagore Street, Barabazar, Kolkata 700007 24 81 4 11 E, Akshay Dutta Lane, Beadon 5t Jorabagan Kolkata 6, Nimtala Ghat Street, Baishnab Seth Lane 24









82 4 BEADON STREET, JORABAGAN, KOLKATA, Ramesh Dutta Street, Ramkrsishna Bagchi Lane, 26 83 4 27, SETHBAGAN LANE,GIRISH PARK,KOL-6, NANDA MOLLICK LANE, PEARI DAS LANE 26 84 4 7 BAISHNAB SAMMILANY LANE,BIDON STREET,JORABAGAN, CHALTABAGAN LANE, KAILASH BOSE STREET, BINAD SAHA LANE, GHOSH LANE 26 85 4 25, Harinath Dey Road, Narkeldanga, Kolkata 700009 28 86 4 25 Shib Thakur Lane Ps Posta Opp Jorasanko Thakurbari 23 87 4 265C RABINDRA SARANI, KOLKATA, BARABAZAR, KOLKATA 700007, KALI KRISHNA TAGORE STREET, RAY LANE, RAJA BRAJENDRA STREET,16, SIKDAR PARA STREET, Adi banstala lane, Kalakar st. Raja Brajendra st. 23 88 4 3 & 12 HANSPUKUR 1ST LANE, BARABAZAR, KOLKATA 700097, SRI HORIRAM GOENKA STREET, 47/1,Sri Hariram Goyanka st. 23 89 4 24/H, BECHU CHATTERJEE STREET, AMHERST STREET, HERAMBO DAS LANE, BROJANATH MITRA LANE 38 90 4 110A MM Barman Street, Kolkata 700007, M M Burman street, Shambhu Chatterjee street, Mitra Lane 39 91 4 164/A Muktaram Babu Street, Muktaram Babu 2nd Lane & Mitra Lane, Jorasanko, Kolkata 700007 39 92 4 18/1A Balak Dutta Lane, Barabazar, Jorasanko, Kolkata 7, Marcus Square 39 93 4 45 ADYA SHRADDHA GHAT ROAD BORRABAZAR KOLKATA, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, NIMTALA GHAT STREET, DHARMATALA LANE 21 94 4 231, 2ND FLOOR, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, JORABAGAN, Stand bank rd. 1,Nawab lane. 22 95 4 16D, TAGORE CASTLE STREET, KOLKATA – 700006 24 96 4 14/1, RAMESH DUTTA STREET, KOL – 6, 45 - 49 RAMESH DUTTA STREET, UMESH DUTTA LANE , RAJA GURUDAS STREET 26 97 4 74, Pathuriyghata street, Beadon St, Jorabagan. Kolkata 700006 21 98 4 12B, RAMTANU BOSE LANE ,KOL-6, MAHENDRA GOSWAMI LANE, SUDHIR CHATTERJEE STREET, VIVEKANANDA ROAD, CHANDRA SUR LANE, WC BANERJEE STREET, Ramdulal sarkar st. Ashok dey lane,Haripaada Dutta lane, Bethu RD, Bidhan Sarani 26









99 4 13 SUKHIA ST, KOLKATA-09, MAHENDRA SARANI, APC ROAD, MANIKTALA STREET, MANIKTALA BAZAR 27 100 4 66/3A Beadon Street, Kolkata 700006, BEADON STREET, BEADON ROW, LATU BABU LANE, KEDAR DUTTA STREET 27 101 4 63 AMHERST ROW 63 AMHERST ROW, BATIK LANE, RAMANANDA CHATTERJEE STREET, RAMMOHAN SARONI 27 102 4 295-1 APC ROAD, RAJA RAM MOHAN SARANI, P.S. NARKELDANGA - 700009, HARPER ROAD, RAJA RAJNARAYAN STREET, RAMMOHAN RAY ROAD 28 103 4 6/H/7 TARAK PRAMANIK ROAD , GIRISH PARK , KOL-06, Kesto das lan, Bhuban sarkar lane, C.R.AVE, Vivekananda rd. 25 104 4 MR BIRENDRA KR JAISWAL, M, 69 9B, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700006 38 105 4 29/C, DR. DHIREN SEN SARANI, BEDON STREET, KOL-6 27 106 4 3-B, GANGULI LANE, KOLKATA-7, Cotton st. Chotan seth st. 22 107 4 64, Maharshi Debendra rd, Darpanarayan thakur st, Jadunandan Goswami lane. Jadulal mollick rd, 1,Netai Haldar st, Anukul MUKHARJEE rd, Kalikrishna thakur st. 21 108 4 15/1, Sovaram Basak st, Gour das Basak lane. Kalakar st., Basak lane, Rampa Narayan st. Jag mohan mollick lane. Mirbhadan Ghosh ane. 22 109 4 14,Biplobi pulin das st, Kalidas singh lane, Baduur bagan st. Parshi bagan lane, Panchanan ghosh lane, Fakir chand mitra st. 38 110 4 Jogen Dutta lane. Kailash kobiraj lane. Atul mollick lane. Maniktala lane. Nanda mollick lane, 19, Doyle lane. 26 111 4 113G,Keshab ch.sen st. Raja Rammohan saroni. 38 112 5 Railway Qtr 247/C, Officers Colony, Kolkata 700014, Kaizer Street 36 113 5 7 No Patwar Bagan Lane, P.S. Ahmerst Street, Kolkata 700009 37 114 5 212 C, M G ROAD 42 115 5 SURYASEN STREET 40 116 5 17/H/4 Surendralal Pyne lane, Bowbazar, Kolkata 700012, RADHANATH MOLLICK LANE, SREE GOPAL MOLLICK LANE, PROTAP CHATTERJEE LANE, 40









117 5 12/2 Harish Sikdar Path, Bowbazar, Kolkata 700012, ARPULI LANE 40 118 5 88, COLLEGE STREET, MEDICAL COLLEGE, KOL - 73, NABIN KUNDU LANE, BANIYATALA LANE,14 to 38 KESHAB CH SEN STREET, 40 119 5 52/2 B SREE GOPLA MALLICK SARANI LANE, KOLKATA 12, Modhu Gopallane / Modan Dutta lane / Gobinda sen lane / Ram Banerjee lane 48 120 5 114 Bipin Bihari Ganguly street, Sealdah, Kolkata Muchipara, NABIN CHAND BORAL STREET, FOUR DE LANE, DURGA PICTURE LANE 48 121 5 22 College Street, Kolkata 700073, BANERJEE LANE 48 122 5 28, Amartal Street, Burrabazar, Kolkata 700001, 28 Amratala Street, Gobinda Chand Dhar Lane, Armonium Street 42 123 5 94 Rabindra Sarani 43 124 5 60 Phears Lane, Boubazar, West Bengal, Kolkata 73, Sagar Dutta Lane, Debendra Nath Mallick Street 43 125 5 34, HARIN BARI LANE, 4TH FLOOR, PO + PS - BOWBAZAR, KOLKATA- 700073, Tiretta Bazar /Damzan lane 43 126 5 60 Colootola Street, Kolkata 700073 43 127 5 27 SCOTT LANE, AMHERST STREET, KOLKATA 700009, DR AMAL RAY LANE, BB GANGULY STREET, 167, BB ganguly St, Muchipara, Bowbazar, Kolkata, 158, 162/ 1 BB GANGULY STREET, 153 BAITHAKKHANA ROAD 49 128 5 72, MANIDRA NATH ROAD, AMHARST STREET, KOLKATA 9, MAMATA MUKHERJEE ROW, DR DEBENDRA MUKHERJEE ROW 49 129 5 MUCHIPARA KOLKATA, REFUGE LANE, NATIBAR DUTTA ROW, SERPENTINE LANE, SASHI BHUSHAN DEY STREET, SONTOSH MITRA SQUARE 50 130 5 116/5 MG ROAD, KOLKATA 700007, NILMADHAB SEN LANE 44 131 5 Medical college BC Roy Students Hostel, Kolkata 12, C.R Avenue 44 132 5 1/7 RAVINDRA SARANI, SHYAMPUKUR, KOLKATA-7 45 133 5 34/2A, BENIATOLA LANE, KOLKATA-700009, Potua tola lane, M.G.ROAD 40 134 5 18,Mahendra Sarkar Street,Ward-50, Ps:Muchipara, Kol 12. 50









135 5 131 B.B. GANGULY STREET,SEALDAH KOLEY MARKET,ENTALLY 50 136 5 170, KESHAB CHANDRA SEN STREET, AHMERST STREET, KOLKATA 37 137 5 24/C/H/C, A P C ROAD, KOLKATA 700004 49 138 5 5,Piter lane. C R.Avenue, Bipin Bihari Ganguly st. Beverly lane. C.R.Avenue. 44 139 5 20,Mollick st. Hanumanji lane. M.G.RD. Cottan st. 42 140 5 Raja Rammohan saroni. Nitai babu lane. Akhil mistreat lane Rajani gupta Row. Raj ch.sen lane. Jay narayan ch.lane. 48 141 6 1, New Boubazar Lane, Kolkata 12, Gopi Bose Lane, B B Ganguly Street, Nirmal Chandra Street, C R Avenue, Fakir Dey Lane, Halder Lane, Das Lane, Jadu Nath Dey Road, Lender Dine Lane 47 142 6 33, Eden Hospital Lane, MCH Service Qtr, Block B, Room No 233, Kolkata 73, EDEN HOSPITAL ROAD, BB GANGULY STREET, GANGA DHAR BABU LANE, GIRI BABU LANE , C R AVENUE 47 143 6 15 RAJA SUBODH MULLICK SARANI, MALIPARA, KOL-13, RAMANATH KABI RAJ LANE ,R K BOSE LANE 51 144 6 49/1 SN Banerjee Road, PS Taltala, Kolkata 14, S N Banerjee Road, Taltala Road, Smith Lane, Block Man Street 53 145 6 74,DR. LALMOHAN BHATTACHARJEE ROAD,PO 7 PS ENTALLY,KOLKATA 55 146 6 138 AJC Bose Road, Entally, Kolkata 700014, AJC BOSE ROAD, NRS QTR, CANAL STREET, CHATU BABU LANE, DEB LANE, DEHI ENTALLY, DR SURESH SARKAR ROAD 55 147 6 P-15 CIT Road, Kolkata 700067, CIT ROAD, PAMER BAZAR, ANANDA PALIT 55 148 6 7H/11, Hatibagan Road, North Kolkata, Near CIT Phool Bagan, PS Beniapukur, Kol - 14 54 149 6 11 HARE KRISHNA KONAR ROAD, PS-BENIAPUKUR KOLKATA - 700014 60 150 6 7/B Manasi Dutta Road Entally, Beniapukur, Anjuman Road, AJC Bose Road, Cantopher Lane, Tanti Banagan, Mofidul Islam Lane, Wailiton Street 60 151 6 19b, Goranchand Lane, PO-Entally, Beniapukur, Kolkata 700094, Gorachand Lane, Kasai Para 60









152 6 17/1 Gorachand Lane 60 153 6 35 H/O Gora Chand Road, Kolkata 700014 60 154 6 50/C, BENIAPUKUR LANE, BENIAPUKUR,KOL=14 60 155 6 B7/H/1/2, KASAI PARA LANE, 3RD FLR, P.O. CIRCUS AVENUE, P.S. BENIAPUKUR, WEST BENGAL. KOLKATA 700017, KASAI PARA LANE, GORACHAND LANE, SUHNWARDY AVENUE, PARK STREET 60 156 6 76 Linton Street, Kolkata 700014, CREMATORIUM STREET 60 157 6 30 Macleod Street, Park Street, Kolkata 700017, PARK STREET 61 158 6 33/35/2B, AJ C BOSE ROAD, PO CIRCUS AVENUE, PS - PARK STREET, KOl. AJC BOSE ROAD, BENIAPUKUR LANE, BIJLI ROAD 61 159 6 38 Alimuddin Street, 12/H/7 Aga Mehdi Street, P.O. Park Street, P.S. Taltala, Kolkata 62 160 6 35/3 Alimuddin Street, Kolkata 16, & 24/1 Sharif Lane, Nawab Abdul Latif Street, Alimuddin Street, Aga Mehedi Street 62 161 6 46 METCALFE STREET, KOLKATA- 700013, METCALF STREET, GRANT LANE, BOW STREET, KHARU PLACE, METCALF LANE, MOTISIL STREET, BRITISH INDIA STREET, WESTERN STREET 46 162 6 21, Market street, New Market, Kolkata - 700087, MARKET STREET, COLLIN STREET 52 163 6 5 NO UMA DAS LANE,NEW MARKET, KOL, UMA DAS LANE, Rani Rashmoni Road, GOALTULI LANE 52 164 6 20, TALTALA BAZAR STREET, KOLKATA-700014, TALTALA BAZAAR, S .N.BANERJEE ROAD 53 165 6 AMITY PARK, FLAT 3B, 21 DEB LANE ENTALLY KOL 14 55 166 6 2 TANTI BAGAN LANE, KOL - 14, TANTI BAGANLANE, NOOR ALI LANE 54 167 6 118 ELLIOT ROAD, KOLKATA-700016 WEST BENGAL, Elliott road AJC Bose road), Ryod Street, RAK Road 61 168 6 35,IMDAD ALI LANE Janbazar, Taltala, 700016 62 169 6 28 Nilmani Halder Lane, Dharmatala, New Market, Kolkata 13, NILMONI HALDER LANE 46 170 6 FLAT-3 GROUND FLOOR,37 C R AVENUE, KOL-12, CR AVENUE, KHETRA DAS LANE, KAPALITALA LANE, SAMBHU DAS LANE, GANESH CHANDRA AVENUE 47









171 6 32/C, DOCTOR'S LANE, KOL - 14, DOCTOR'S LANE, DURGA CHARAN ROAD, TALTALA, ENTALLY, KOL -14, DURGA CHARAN ROAD 53 172 6 1B/H/1 Chatu babu Lane, Entally, Kolkata, CHATU BABU LANE, 20/346 Chatu Babu Lane, BECHU LAL ROAD, CRISTIPHER ROAD 55 173 6 8, ISMAIL STREET, ENTALLY, KOL-14 54 174 6 3, SARAT GHOSH STREET, Dhakuria,Haltu, Kolkata, West Bengal 700031, SARAT GHOSH STREET, GC BOSE ROAD, PAN BAGAN LANE, HARALAL DAS STREET 54 175 6 2, WALIULLAH LANE, KOLKATA 700016, WALLIULLAH LANE, TALTALA LANE, HAJI MD MOHSIN SQUARE, RAFI AHMED KIDWAI ROAD, 62 176 6 PRINCEP STREET,LENIN SARANI,NIRMAL CHANDRA STREET,BIPLABI ANUKUL STREET 47 177 7 1/2 Rani Rashmoni Garden Lane, PO- Tangra, Kolkata, 700015, Rani Rashmoni Garden Lane, 44 D C DEY ROAD, TANGRA, KOL-15, 8No PAGLADANGA RD 57 178 7 1/1 Canal South Road, Tangra, PS Entally, Kolkata 15, 1-24 Canal South Road 57 179 7 16/2/H/3 Shibtala Lane, Kolkata 15, Guri para, 12/1 Beliaghata Road 57 180 7 70A Purbayan, Chingrighata, Canal South Road, Kolkata 700105 57 181 7 26, P 4, Tangra Street, 3rd Floor, Kolkata 6, Tangra Road, 35/H/5/1 PULIN KHATIC ROAD,PS TANGRA KOLKATA 700015, 31/A PULIN KHATICK ROAD, PO ENTALLY, PS TANGRA, KOLKATA 700015 58 182 7 25B, CHRISTOPHER ROAD, TANGRA, Kustia Park Road 58 183 7 67, DC Dey Road, Tangra, Kolkata 15, DC DEY ROAD MUSLIM CUMP BUSTEE, 66 D C DEY ROAD,TANGRA,KOLKATA 700015 58 184 7 SOUTH BIONCHTALA, P.O. DHAPA, P.S. PRAGATI MAIDAN, KOLKATA - 700105, Auropota Dhapa 58 185 7 51A Tiljala Road, Darapara Bustee Topsia, ABINASH CHANDRA LANE (Included in Darapara bustee) 59 186 7 BRINDABAN GARDENS BUILDING, 21, FLOOR 3, FLAT 3, 9B CHRISTOPHER ROAD, GOBINDA KHATICK ROAD, KOLKATA 700046 59 187 7 2/2,TILJALA, KOL-46 59 188 7 6, Karim Hussain Lane, Circus Avenue, Kolkata - 700017, KARIM HUSSION LANE, SP SARANI, MEHER ALI ROAD 64









189 7 4, DR.A.MO, GHAMI ROAD, KOLKATA, WEST BENGAL, DR AMO GHAMI ROAD, NEW PARK STREET, SUED AMIR ALI AVENUE 64 190 7 4/2, Convent Lane, Motijheel Bustee 56 191 7 150/2B Debendra Chandra Dey Road, Entally, Kolkata 15, D.C Dey Road, R.N. Road 56 192 7 25/1 Radhanath Chowdhury Road, TangraKolkata 15, Radhanath Chowdhury Road 56 193 7 11, GOBINDA KHATIK ROAD , ENTALLY KOLKATA 12 56 194 7 1N/1A, MOTIJHIL LANE , ENTALLY KOLKATA, CONVENT LANE 56 195 7 12/H/11 Park Street, Taltala, Kolkata 700010, PARK STREET, MIRZA GALIB STREET, MAYRA STREET, TOTTE LANE, 10 Lord Sinha Road, P.S. Shakesphere Sarani, Kolkata - 700071, S.P SARANI, PRETORIA STREET, ROWDAN ST,LOUDAN ST,A.J.C BOSE RD, BELLE VUE CLINIC, 9 DR. U N BRAHMACHARI STREET KOLKATA - 700017, 4, GARCY TERRACE ROAD, KOL-17, MOIRA ST,CAMAC ST,SHORT ST 63 196 7 80/1 West Range,Circus Avenue,Beniapukur, CIRCUS ROAD 64 197 7 24/2, Bright street,JHAO TALA ,KARAYA, KOL-17, 100 KARAYA ROAD, 105/93, Karaya Road, P.S- Karaya, Kolkata- 700017, 105/93, Karaya Road, P.S- Karaya, Kolkata-700017, 64 198 7 127B, Park Street, Circus Avenue, Kolkata - 17 64 199 7 53/3 Bright Street 65 200 7 29 A/8 43 Palm Avenue, Ballygunge, Karaya, Kolkata 19, Palm Avenue, Ballygunge, Karaya, 65 201 7 9A Tiljala Lane, Kolkata 19, Tiljala Lane 65 202 7 Nursing Hostel SS Chatterjee Heart Clinic, DR BIRESH GUHA STREET, 65 203 7 6/H/8 CK LANE, CIRCUS AVENUE, KOLKATA 17, CK LANE, TILJALA LANE, MO LANE 65 204 7 6 MIYAJAN OSTAGAR LANE, PARK CIRCUS, MO LANE, SAMSUL HUDA ROAD, BRIGHT STREET, DR BIRESH GUHA STREET 65 205 7 62 J TOPSIA ROAD, KOLKATA, 62, Topsia Road 66 206 7 47 GOLAM JALANI KHAN ROAD, TILJALA, KOLKATA - 39 66









207 7 19/4A, Gulchand Road, Tiljala, Kolkata 66 208 7 5/W Shap Gani 1st Lane, Tiljala, Kolkata 39, Shap Gachi 1st Lane, CHOWBAGHA ROAD,C.N.ROY RD 66 209 7 30/24 Roy Charan Ghosh Lane, Tlljala, Kolkata 66 210 7 255 Nafish Apartment, 553 GL Khan Road, Kolkata 700039, 66 211 7 17/1/10, TOPSIA ROAD, KOLKATA - 700039 66 212 7 11/1A TOPSIA ROAD, KOLKATA 66 213 7 3. KUSTIA MASJID BARILANE, TILJALA 700039, KUSTIA MASJID BARI LANE 66 214 7 E-39/7 ANANDAPUR,TOPSIA, KOL-73 66 215 7 2 No. Hatgachia, Dhapa, PS: Pragati Maidan, Kolkata - 700103, 1 & 2 HATGACHIA ROAD 58 216 7 12,GOBINDO KATICK ROAD,TANGRA, 12 & 19 GOBINDA KHATICK ROAD 58 217 7 9B Collin Lane, Park St, Kolkata 17 63 218 7 1/1C, JHOWTALA, 3RD FLOOR, PS - KARAYA, KOL - 17, JHOWTALA LANE, SAMSULHUDA ROAD 65 219 7 MASJID BARI LANE, TILJALA, KOL – 39, tiljala masjid bari lane, tiljala rd 66 220 7 123, B. B. CHATTERJEE ROAD, KOL 42, BB CHATTERJEE ROAD 67 221 7 20 K .N SUN ROAD , KOLKATA 700042 67 222 7 Bedia Danga 2nd lane 67 223 7 11/C, TILJALA SHIBTALA LANE, KOLKATA 700039 65 224 7 33 Tiljala Road, Picnic Garden Road 65 225 7 91 Picnic Garden Road, Sree Dhar Roy Road 66 226 7 DARGA ROAD,DILKHUSA ST,TALBAGUN RD,TILJALA RD,PARK ST 64 227 8 82/7 M Ballygunge Place, Kolkata 19, Ballygunge Place,, Anil Mitra Road, Rash Bihari Avnue, Jamin Lane, Ballygunge Place East, Ballygunje Garden, Ekdalia Road, Cornfiled Road, Shin Ho Street 68 228 8 13/1 & 4F Ahiripukur 2nd Lane & 1st Lane & Ahiripukur Road, P.O. Ballygunge, P.S. Karaya, 69









229 8 100/1 Karaya Road, Ballygunge, Kolkata 19, Lower Range , Kareya Road, Tarak Dutta Road, Beck Bagan Row, Col Biswas Road, Parvez Sahidi Sarani 69 230 8 47A Hazra Road Ballygunge, Kolkata, 47A, 48, 44, 41 Hazra Road, Ballygunge Circuler Road, Deodar Street 69 231 8 39B, Beltala Road, Elgin, LR Sarani, Sitala Mandir, Ballygunge, 69 232 8 7 CLARKE STREET, BALLYGUNGE, KOLKATA 700026, PALIT STREET, GHOSHAL STREET, BALUICK STREET, COOPER STREET, HAZRA ROAD, 73 TO 78 SARAT BOSE ROAD 69 233 8 P-381, KEYATALA LANE, KOL - 29, P381 & ALL PREMISES NO OF KEYATOLA LANE, KEYATOLA ROAD, 3 NO LAKECAMP ENTIRE BUSTEE, Hindustan Park, Purnadas Road 86 234 8 23K,PANCHANTALA,RABINDRA SAROBAR, KOL-29, 23K, 22, 24, 21,32 PACHANANTOLA ROAD ENTIRE BUSTEE, AMRI Hospitals, P-4 & 5, CIT scheme, LXXII, Block-A, Gariahat Rd, Dhakuria, Kol-700029 90 235 8 31A, PANDITIYA PLACE, GARIAHAT, KOL - 29, 1 - 39 PANDITIYA TERRACE, 5, 9/1 PANDITIYA ROAD ENTIRE BUSTEE, 6/C Panditiya Road 85 236 8 2 NO. LAKE CAMP, PO - SARAT BOSE RD, KOL - 29, 2NO LAKE CAMP ENTIRE BUSTEE 90 237 8 54/1 TOLLYGUNJE ROAD P.O KALIGHAT P.S-TOLLYGUNJE PIN -700026 88 238 8 14/1 HIBDUSTAN ROAD, DOVER LANE KOLKATA 85 239 8 51/A SATISH MUKHERJEE RD. TOLLYGUNGE, KOL-26 84 240 9 28/1 JUDGES COURT ROAD, KOLKATA 700027, AFTAB MOSQUE LANE, GOPAL NAGAR ROAD, NABA RAY LANE 74 241 9 7/2 DIAMOND HARBOUR ROAD, KOL 27, BODY GUARDS LINE & CWE CAMPUS 74 242 9 Qtr No. F9, Rental Housing, Georges Gate Road, Hastings, Kolkata, Qtr No. F9, Rental Housing, St Georges Gate Road (St Georges Trs. Hasting Kol-23),Mess No 1 INS Netaji Subhash, Khidderpore, Commissariat Road, Leonard Road, Middle Road, Clyde Road, 6 Bakery Street, Sew Prasad Road 75 243 9 15/H/4 Mohan Chand Road, Kolkata, Padmapukur East Lane, Part of Watgunge Street, Nazir Lane 76 244 9 8/H/32 BK PAL ROAD, EKBALPUR, KOLKATA 23, JOY KRISHNA PAL ROAD, BISHU BABU LANE 76









245 9 18/1/8/7 Mominpur Road, Khidderpore, Kolkata 700023, Mominpur Road, Khidirpur Kol-23, 2A to 27/2, Rajab Ali Lane, Mominpore, Kolkata 23 (Ward 78) 78 + 79 246 9 8No. H/32 Bhukailash Road, Ekbalpore, Kolkata, Bhukailash Road 78 247 9 49/5 KARL MARX SARANI, KHIDDERPORE, SOUTH POLE, KOLKATA 23, 48 KM SARANI,KANTHALBERIA ROAD, Metiabruz, 79 248 9 BLOCK 19, FLAT 15, SOUTH EASTERN RAILWAYS OFFICERS COLONY, GARDEN REACH, KOLKATA 700043, BNR North Colony 80 249 9 34/1 Kabitirtha Sarani, Khidderpore, Kolkata 700023 76 250 9 17, Braunfield Road, Kolkata 27 79 251 9 4 NO. NITYA GHOSH STREET, KHIDDERPORE, KOLKATA-23 75 252 9 45/14/2 DR SUDHIR BASU ROAD KHIDIRPUR KOLKATA156 77 253 9 11/2/H/7, MOULANA MUHAMMAD ALI RD,EKBALPUR,KOL- 23, B/1/1/5/1 to 3/H/19, Bhukailash Road, PS Ekbalpore, Kolkata 23 77 254 9 Mess No. 1, INS, Netaji Subhash, Khidderpore, Kolkata 23, COMMISSARIAT ROAD, LEONARD ROAD, MIDDLE ROAD, CLYDE ROAD 80 255 9 30 EKBALPUR ROAD, KOL- 700023, 11E EKBALPUR RD. KOL- 23 77 +78 256 9 Area given (New) : CISF Unit, Bhutghat, Kol 43, CISF Khidderpore Barrack, Nimak Mahal Road Area to be covered: Nimak Mahal Road 80 257 9 1 - 19 Mayurbhanj Road 78 258 9 Tower Block b, Flat 1a, 57, Diamond Harbour Road, Ekbalpore, Kolkata - 700023 78 259 9 10/2H/16, KABI TIRTHA SARANI, KOL-16 79 260 9 1D to 6/H/3, Ibrahim Road, Ekbalpore, Kolkata 23 77 261 10 119/30 Sarat Ghosh Garden Road, Kasba, Kolkata 700031, Sarat Ghosh Garden Road, Banerjee Para 91 262 10 15/6 Rahim Ostagor Road, Kolkata 93









263 10 WARD 95 - 22, Central road, Jadabpur, Kolkata 32,(THIS AREA IS BORDER AREA OF WARD 95 & 96) 1 NO JADAVPUR SOUTH ROAD, PGM SHAH ROAD - HOUSE 500 WARD 96 - IBRAHIMPUR ROAD, CENTRAL ROAD, RAMTHAKUR SARANI HOUSE 600 95 264 10 140, PRINCE ANWR SHAH ROAD, KOL 45, 58 PRINCE ANWAR SHAH ROAD, MOLLAHATI BUSTEE 93 265 10 22 B, BAISNABGHATA LANE, NAKTALA, 700047, ALL PREMISES IN BAISNABHGHATA LANE, LAXINARAYAN COLONY, PART OF BAISNABGHATA ROAD 100 266 10 56/1 TOLLUGYNGE ROAD - JHALDER MATH 81 267 10 2/211A SREE COLONY , REGENT ESTATE. NETAJI NAGAR, KOLKATA - 700107 99 268 10 1 to 36Maharaja Thakur rd,2 Kalibari lane,18 to 54 Babubagan Lane 92 269 10 11& 4 no BIJAYGARH JADAVPUR 700032 96 270 10 81, TOLLYGUNJ ROAD, CHARU MARKET, Tollygunge, Kolkata, West Bengal 700033 81 271 10 NEW ALIPORE, KOL-53 81 272 10 D-620, Lake gardens, Kolkata - 700045 93 273 11 6 Briji Shibtala 2nd Lane, PS Patuli 110 274 11 N367, FLAT NO. 7, SHRAYAN BP TOWNSHIP, P.S. PATULI , KOLKATA- 700094, M,N Block , BPTS 110 275 11 ANANDA PALLY PURBA PUTUARY KOLKATA-700093 114 276 11 9/C Ajanta Road, New Santoshpur, Santoshpur, Kolkata, West Bengal 700075, AJANTA ROAD & JANATA ROAD 104 277 11 B/56 Satindra Pally Brahmapur, Garia Basdroni, Pin- 700084 111 278 11 Regent Park, Thakur Para, West Bengal - 700093, THAKUR PARA , BABU PARA 114 279 11 PURBA PUTIARY, NATUN PALLY, KOL - 93, NATUNPALLY , DINESH PALLY KHALPARPURBOPUTIYARI DAKSHIN PARA NEW PALLY TOLLYGUNJ KOL 700093 114 280 11 Atabagan C,D,E,F block, Boral main Road 111 281 11 JHEEL ROAD,viveknagar,Garfa main road 104









282 11 151, KANUNGO PARK, Milan park,sreerampur rd , GARIA park 110 283 12 18, A P C PARK, BAGHAJATIN, PS-PATULI KOLKATA PIN - 700086 101 284 12 ED 83, Rajdanga Main road, Kolkata 107 107 285 12 236 MADURDAHA HOUSING CO. OP. KOLKATA 700107, Madurdaha 108 286 12 CHOWBAGA MAJHIPARA, ANANDA PUR, KOLKATA 700105 108 287 12 11/12 EKTP, Happy Nook Co-op society, Anadapur, Kolkata 107 108 288 12 J/R SAHID SMIRITI COLONY, PANCHA SAYAR, KOL - 95, NABADIGANTA 109 289 12 B/25, Baghajatin Park, Panchasayar, Kolkata 700094, Baghajotin park, PANCHASAYAR, COMMINT PARK, KOLKATA,WESTBENGAL 7000094, SONALI PARK, Amaraloy Bagajatin Park Housing Society 109 290 12 Peerless Nursing Hostel, Kolkata- 700094 108 291 12 E-39/7 ANANDAPUR,TOPSIA, KOL-73 108 292 12 35B, MARTIN PARA, ANANDAPUR, KOL-100, MARTIN PARA 108 293 12 1117, BLOCK Q, BAISHNABGHATA PATULI, GARIA,KOLKATA WESTBENGAL 700094 109 294 12 ID 403, Abhisikta II, Kolkata 78 106 295 12 P33, SWARUP KAUKA PLACE, TOPSIA, KOLKATA - 700039, SWARUP KALIKA PLACE, EAST POINT, PURBSHI POLLY,12 BIBEKANDA PARK AMRABATI ,P.S-TULSOLA PIN-700039 107 296 12 73, AHOLLANAGOR KOLKATA- 700099, AHOLLA NAGAR 109 297 12 C231, MAHAL APARTMENT, SATABDI, MUKHUNDAPUR, PURBA JADAVPUR, KOLKATA-700099, SATABDI PARK 109 298 12 Ajay nagar Mukundapur 109 299 12 JADAVPUR K.S ROY T.B. HOSPITAL 102 300 12 PURBADIGANTA, SURVY PARK A-BLOCK 109









301 13 12 A TOWER 2, DIAMOND CITY SOUTH 700041, MG ROAD, KMG ROAD. KM LANE, RR ROAD, Tara Mani Ghat Road, 115 302 13 268/14 ROY BAHADUR ROAD, NEW ALIPUR, PIN 700053, ROY BAHADUR ROAD, BL SHAH ROAD, PN MITRA LANE 116 303 13 112/1 MG ROAD, HARIDEVPUR, KOLKATA – 700082 112 304 13 ROY BAHADUR ROAD,BAMA CHARAN ROY ROAD,NALA PUKUR LANE,SATYEN ROY ROAD, 120 305 14 11 B BECHARAM CHATIERJEE ROAD, RAJIV GANDHI SISHU UDYAN, BC ROAD, NS ROAD 130 306 14 NEW AREA, CORRECT ADDRESS- 9,DOCTOR N G SAHA ROAD SHAKUNTALA PARK - 700061) , AREA COVERE- BANI MASTER LANE, DR. N G SAHA ROAD. 128 307 15 Z3/25/1 Dr A.K Road, Badartala, Garden Reach 141 308 15 Z3/65/3 Lenin Road, Badartala, Rajabazar, Kolkata 44, Lenin Road, Panch Para keya Ghat, Nadial Road, NADIAL ROAD, KHAN PARA. 141 309 15 B-5,PRINCE DILWAR JHA LANE GARDENREACH,KOL-700024 134 310 15 I 173, Paharpur, Metiaburuz, Kolkata, Paharpur Road and Kasai Para 135 311 15 G-197, SHYAMLAL LANE, GARDENREACH ,KOL-24 135 312 15 42/2 KASAI MAHALLA, NEAR BENGALI BAZAR, GARDEN REACH, KOLKATA 24, KASAI PARA, RAMESWARPUR ROAD, TIKIA PARA, 135 313 15 B1/34,BECHALI GHAT, GARDEN REACH, KOL-24, BECHALIGHAT , IRON GATE 134 + 135 314 15 261/B DEWAN BAGAN, KOLKATA 24, AKRA ROAD, S.A. FARUQUE ROAD 136 315 15 77A MUDIYALI MARKET, NEAR METIABURUZ, KOLKATA 700027, FATEPUR 1ST LANE & 2ND LANE 136 316 15 R-121 Masjid Talab Lane, Garden reach, Kolkata 24, Masjid Talab, Lichu Bagan, Karbala Lane 137 317 15 5176 Cotton Mill Line, Metiaburuz, Kolkata 44, Karbala Road, Halder Para Marry Road, Cotton Mill Lane, 137 318 15 Z-5/193/37 B P ROAD, AYUB NAGAR , BADARTALA , KOLKATA- 700044, AYUBNAGAR, B.P ROAD, 141 319 15 2-3/103/H, DR. AK ROAD, BADARTALA, KOLKATA – 700044, NAYA BUSTEE, MG ROAD, JP ROAD, DR AK ROAD 141









320 15 GRSE, WEST BENGAL, KOLKATA, PIN CODE – 700 024, J 100, RAMNAGAR LANE, KOLKATA 24, SARDAR PARA, BAISNAB PARA, MATHAR PARA, RAMNAGAR LANE 134 321 15 B 50, Iron Gate Road, Garden Reach, Kolkata 24, BICHALI GHAT, IRON GATE ROAD 135 322 15 O/117 FATEPUR 2ND LANE GARDEN REACH GARDEN REACH PS- METIABURZ PIN-700024, DEWAN BAGAN LANE, MUDIALLY ROAD, FATEPUR 2ND LANE 136 323 15 SATGARA BYE LANE, RAJA BAGAN , KOLKATA, PIN CODE – 700044, SATGARA ROAD, SATGARA BYE LANE 140 324 15 T 433/2 Dr AK Road, Bartala, Garden Reach, kolkata 18, DR AK ROAD, PP ROAD, 138 325 15 Y46/2 DR AK ROAD, BADARTALA, KOLKATA-44, DR AK ROAD, PP ROAD 138 326 15 2/3/155 ABDUL KABIR ROAD, KOL - 44, DR AK ROAD 141 327 15 T-135/5/A MURRAY ROAD,, PS-RAJABAGAN, KOLKATA- 700018, MURRY ROAD , MITHATALAB LANE 141 328 15 J 46, Fatepur Village Road, Ward 134, Garden Reach, Kolkata 24, FATEPUR VILLAGE ROAD, SHAHI ASTABAL. 134 329 15 G26 BANGLA BASTI GARDEN REACH KOLKATA-700024, BANGLA BUSTEE 134 330 15 28, S A FAROOQUE RD, BELTALA, KOL- 28, KHANKHULI, KARBALA ROAD 140 331 15 G325 ALIF NAGAR PIN -700029 134 332 15 MOLLABAGAN 139 333 15 MANGRA TALAB. 134 334 15 TIKIA PARA,KHANSAMA PARA,LIDI PARA, MUDIALI 1ST LANE, MUDIALI ROAD. 135 335 15 KARBALA ROAD, AKRA ROAD. 139 336 15 Y-210, KANTHAL BERIA ROAD, KOL-44 140 337 16 19/4 BROJOMONI DEBYA ROAD, KOLKATA 700061, BROJAMANI DEBYA ROAD, SUBANA PARA, NARAYANA ROAD, KK ROAD, D.H. ROAD 126 338 16 CHANDI CHARAN GHOSH ROAD,POSE PARA 123 339 16 CRISTAN PATHWAY,D H ROAD,BISWA PARA,RANGA NATH PUR,SITALA Lane 125 340 16 DAS PARA,JAMES LONG SARANI,S.P.NAGER,SEN PARA 124

(With inputs from PTI)