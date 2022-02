Elections for 108 municipal bodies in West Bengal on February 27

Elections to 108 municipal bodies in West Bengal will take place on February 27, according to a notification issued by the West Bengal State Election Commission on Thursday.

In 20 districts -- Darjeeling, Cooch Behar, Alipurduar, Jalpaiguri, Uttar Dinajpur, Dakshin Dinajpur, Malda, Murshidabad, Nadia, North 24-Parganas, South 24-Parganas, Howrah, Hooghly, Purba Medinipur, Paschim Medinipur, Jhargram, Purulia, Bankura, Purba Bardhaman, Birbhum -- 108 municipal bodies will go to polls.

The last date of making nominations is February 9 while February 10 is the date for scrutiny. The last date for withdrawal of candidates is February 12. The poll date is set for February 27. The election process is to be completed by March 8.

The municipal bodies going to polls, in the districts concerned, are:

Darjeeling

Darjeeling Municipality

Cooch Behar

Cooch Behar Municipality

Tufanganj Municipality

Dinhata Municipality

Mathabhanga Municipality

Mekhliganj Municipality

Haldibari Municipality

Alipurduar

Alipurduar Municipality

Falakata Municipality

Jalpaiguri

Mal Municipality

Jalpaiguri Municipality

Maynaguri Municipality

Uttar Dinajpur

Kaliaganj Municipality

Islampur Municipality

Dalkhola Municipality

Dakshin Dinajpur

Gangarampur Municipality

Balurghat Municipality

Malda

English Bazar Municipality

Old Malda Municipality

Murshidabad

Murshidabad Municipality

Jiaganj-Azimganj Municipality

Kandi Municipality

Jangipur Municipality

Dhulian Municipality

Beldanga Municipality

Berhampore Municipality

Nadia

Nabadwip Municipality

Santipur Municipality

Ranaghat Municipality

Birnagar Municipality

Kalyani Municipality

Gayeshpur Municipality

Taherpur Notified Area

Haringhata Municipality

Chakdah Municipality

Krishnanagar Municipality

North 24-Parganas

Kanchrapara Municipality

Halisahar Municipality

Naihati Municipality

Bhatpara Municipality

Garulia Municipality

North Barrackpore Municipality

Barrackpore Municipality

Titagarh Municipality

Khardah Municipality

Kamarhati Municipality

Baranagar Municipality

North Dum Dum Municipality

Bongaon Municipality

Gobardanga Municipality

Barasat Municipality

Baduria Municipality

Basirhat Municipality

Taki Municipality

New Barrackpore Municipality

Madhyamgram Municipality

South Dum Dum Municipality* (*except Ward 29)

Dum Dum Municipality

Ashokenagar - Kalyangarh Municipality

Panihati Municipality

Habra Municipality

South 24-Parganas

Budge Budge Municipality

Baruipur Municipality

Jaynagar-Majilpur Municipality

Rajpur-Sonarpur Municipality

Maheshtala Municipality

Diamond Harbour Municipality

Howrah

Uluberia Municipality

Hooghly

Hooghly-Chinsurah Municipality

Bansberia Municipality

Serampore Municipality

Baidyabati Municipality

Champdani Municipality

Bhadreswar Municipality

Rishra Municipality

Konnagar Municipality

Arambagh Municipality

Uttarpara Kotrung Municipality

Tarakeswar Municipality

Dankuni Municipality

Purba Medinipur

Tamralipta Municipality

Contai Municipality

Egra Municipality

Paschim Medinipur

Chandrakona Municipality

Ramjibanpur Municipality

Khirpai Municipality

Kharar Municipality

Kharagpur Municipality

Ghatal Municipality

Medinipur Municipality

Jhargram

Jhargram Municipality

Purulia

Purulia Municipality

Jhalda Municipality

Raghunathpur Municipality

Bankura

Bankura Municipality

Bishnupur Municipality

Sonamukhi Municipality

Purba Bardhaman

Kalna Municipality

Katwa Municipality

Dainhat Municipality

Memari Municipality

Burdwan Municipality

Guskara Municipality

Birbhum

Suri Municipality

Rampurhat Municipality

Bolpur Municipality

Sainthia Municipality

Dubrajpur Municipality

