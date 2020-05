'Inhuman' comments about Amit Shah's health 'extremely condemnable': JP Nadda

BJP president J P Nadda said on Saturday that making "inhuman" comments about the health of Home Minister Amit Shah is "extremely condemnable".

गृहमंत्री @AmitShah जी के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना, उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को सदबुद्धि दे। — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 9, 2020

"Making inhuman comments about the health of Home Minister Amit Shah is extremely condemnable. Spreading such misleading remarks about anyone's health shows the mindset of people doing so. I strongly condemn it and pray to God to grant them good sense," Nadda said in a tweet.

His tweet came after Shah, also Nadda's predecessor as the BJP president, asserted in a statement that he is "totally healthy" and rejected rumours being spread about his ill health on social media.