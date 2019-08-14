President Kovind approves 132 Gallantry awards

President Ram Nath Kovind, the Supreme Commander of the armed forces, has approved 132 awards to armed forces personnel and members of the paramilitary forces. The awards include two Kirti Chakras, one Vir Chakra and 14 Shaurya Chakras.
Kirti Chakra was awarded Sapper Prakash Jadhav of the Indian Army for valour displayed by him during an operation in Jammu and Kashmir. Jadhav later succumbed to injuries.
Of the 14 Shaurya Chakra awards, seven were conferred posthumously, including one to Major Vibhuti Shankar Dhoundiyal who lost his life while fighting with terrorists in an Army operation in Jammu and Kashmir earlier this year.
He had also approved eight Bar to Sena Medals (gallantry), 90 Sena Medals (Gallantry), five Nao Sena Medals (gallantry), seven Vayu Sena Medals (gallantry) and five Yudh Seva Medals.
Defence Minister Rajnath Singh has also approved four Mention-in-Despatches to army personnel for their signification contributions in different military operations which include one posthumous for 'Operation Anantnag Town.
List of awardees:
* KIRTI CHAKRA
SAPPER PRAKASH JADHAV (ARMY)
HARSHPAL SINGH, DY COMMANDANT, CRPF (MHA)
* VIR CHAKRA
WING COMMANDER VARTHAMAN ABHINANDAN (AIR FORCE)
* SHAURYA CHAKRA
LT. COL. AJAY SINGH KUSHWAH (ARMY)
MAJOR VIBHUTI SHANKAR DHOUNDIYAL (POSTHOMOUS-ARMY)
CAPTAIN MAHESHKUMAR BHURE (ARMY)
LANCE NAIK SANDEEP SINGH (POSTHOMOUS-ARMY)
SEPOY BRAJESH KUMAR (POSTHOMOUS-ARMY)
SEPOY HARI SINGH (POSTHOMOUS-ARMY)
RIFLEMAN AJVEER SINGH CHAUHAN (ARMY)
RIFLEMAN SHIVE KUMAR (POSTHOMOUS-ARMY)
AMIT SINGH RANA (NAVY)
SABLE DNYANESHWAR SHRIRAM (CRPF)
ZAKER HUSSAIN, CONSTABLE (CRPF)
ASHIQ HUSSAIN MALIK, SPECIAL POLICE OFFICIAL (POSTHUMOUS)
SUBASH CHANDER, HEAD CONSTABLE, (J&K)
IMRAN HUSSAIN TAK, SUB INSPECTOR (POSTHUMOUS)
*BAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)
COL. ASHUTOSH SHARMA
MAJOR K NAVEEN REDDY
MAJOR SAGAR PRAKASH PARDESHI
MAJOR TASOU PRAO
MAJOR MD SAHWAJ ALAM
MAJOR KAUSTUBH PRAKASHKUMAR RANE (POSTHUMOUS)
MAJOR MANISH KUMAR SINGH
SEPOY SUNIL KUMAR, SENA MEDAL
* SENA MEDAL(GALLANTRY)
LT. COL. RAJESH CHOUDHARY
LT. COL. BHAGWAN SINGH BISHT
LT COL. PUNYABACHI MOHANTY
LT COL MOHAMMAD RAZA ISRAIL
LT COL AMRENDRA PRASAD DWIVEDI
LT THAIBA SIMON
MAJOR SANDEEP WASHISHT
MAJOR JASWINDER SINGH
MAJOR VIKAS KATOCH
MAJOR REVINDER BHAKHER
MAJOR UDAYAN THAKUR
MAJOR VIJESH KUMAR
MAJOR SACHIN KUMAR AGARWAL
MAJOR CHITRESH BISHT (POSTHOMOUS)
MAJOR KH SHEM
MAJOR ASHISH KUMAR
MAJOR HAPPY CHARAK
MAJOR YOGESH PANDEY
MAJOR LAXMAN SINGH
MAJOR PATHARKAR ANAND SHARAD
MAJOR JAVALKAR VAIBHAV PRAMOD
MAJOR SOHAM BHATTACHARJEE
MAJOR SHAKTI SINGH
MAJOR INDER PREET SINGH
CAPTAIN SHIV KUMAR SHARMA
CAPTAIN KUNAL KUMAR
CAPTAIN PRATEEK RANJANGAONKAR
CAPTAIN SAURABH PATNI
CAPTAIN ASHISH GEDION PAUDEL
SUBEDAR TRILOK SINGH
NAIB SUBEDAR TARA CHAND
NAIB SUBEDAR RAVINDER SINGH
NAIB SUBEDAR JAI DEV
BATTERY HAVILDAR MAJOR HANS RAJ
HAVILDAR SANDEEP MALIK
HAVILDAR BALINDER SINGH
HAVILDAR BALJEET
HAVILDAR BHUPENDRA SINGH
HAVILDAR AJAY KUMAR RANA
HAVILDAR SHEO RAM (POSTHOMOUS)
HAVILDAR RAKESH KUMAR
HAVILDAR JAVID AHMAD CHOPAN
LANCE HAVILDAR VIJAY KUMAR (POSTHUMOUS)
LANCE HAVILDAR SANDEEP KUMAR
NAIK ASHWANI KUMAR
NAIK JANKAR SINGH
NAIK SUNNY THAKUR
NAIK RAMESH KUMAR
NAIK NARENDRA KUMAR
NAIK SANTOSH SINGH
LANCE NAIK SOMBIR
LANCE NAIK JAGTAR SINGH
LANCE NAIK SURENDRA SINGH
LANCE NAIK ANUJ KUMAR
SEPOY KULWINDER SINGH
SEPOY JAGMOHAN SINGH
SEPOY SAMARESH DEY
SEPOY SUHAIL SINGH SAINI
SEPOY S VIGI BHASKAR
GRENADIER TAWSEEF YOUSUF
GRENADIER AJAY KUMAR (POSTHUMOUS)
SEPOY PENTA NITHIN PAUL
SEPOY SUNIL
SEPOY RINKU
SEPOY SUSHIL SINGH KALAKOTI
SEPOY RAJVEER SINGH YADAV
SEPOY PANKAJ BORO
SEPOY RAHUL DAS
SEPOY GULSHAN SINGH
SEPOY HAPPY SINGH (POSTHOMOUS)
SEPOY YOGENDRA KUMAR
RIFLEMAN RAMESH SINGH DHAMI
RIFLEMAN RUPEN PRADHAN
RIFLEMAN SURINDER KUMAR
RIFLEMAN PRADEEP KUMAR
RIFLEMAN MANDEEP SINGH RAWAT (POSTHOMOUS)
RIFLEMAN PREETAM SINGH
RIFLEMAN RAYEES AH LONE
RIFLEMAN NINGTHOUJAM SUBHACHANDRA SINGH (POSTHOMOUS)
GRENADIER KARAM CHAND
PARATROOPER VIKRAM SINGH MEHTA
PARATROOPER RAJENDRA SINGH
PARATROOPER NASEEB KUMAR
PARATROOPER GOPAL SINGH
PARATROOPER TARUNG SITANG
SOWAR KISHAN SINGH (POSTHOMOUS)
SIGNALMAN MANVENDRA SINGH
SAPPER P MADHU
SAPPER P BABU
SAPPER RAHUL CHAVAN
* NAO SENA MEDAL (GALLANTRY)
CAPTAIN NAVEEN THAPA
LT CDR RUCHIR RAKESH KHAJURIA
SHRI NIWASH, SEA I (UW)
SHAMINDER SINGH
TAKHELLAMBAM RAKHESH SINGH
* VAYU SENA MEDAL (GALLANTRY)
GROUP CAPTAIN SAUMITRA TAMASKAR
WING COMMANDER PRANAV RAJ
WING COMMANDER AMIT RANJAN
SQUADRON LEADER RAHUL BASOYA
SQUADRON LEADER PANKAJ ARVIND BHUJADE
SQUADRON LEADER B KARTHIK NARAYAN REDDY
SQUADRON LEADER SHASHANK SINGH
* YUDH SEVA MEDAL
AIR COMMODORE SUNIL KASHINATH VIDHATE
GROUP CAPTAIN YESHPAL SINGH NEGI
GROUP CAPTAIN HEMANT KUMAR
GROUP CAPTAIN HANSEL JOSEPH SEQUEIRA
SQUADRON LEADER MINTY AGGARWAL
* President's Tatrakshak Medal (Distinguished Service)
IG Thekkumpurath Prabhakaran Sadanandan
* TATRAKSHAK MEDAL (GALLANTRY)
DIG Yoginder Dhaka
Comdt Anurup Singh
Dy Comdt Utkersh Sharma
Satish, P Trinatha Behera
* Tatrakshak Medal (Meritorious Service)
IG Maneesh Vishal Pathak
DIG Neeraj Tiwari