Mumbai rainfall: Impact on Central railway services

Due to heavy rainfall and waterlogging on Mumbai Division of Central Railway, following trains are short terminated/diverted/cancelled.

Short Termination of Trains

1. Train No. 17032 Hyderabad – CSMT Mumbai Express JCO 26.7.2019 short terminated at Pune and will run as Train No. 17031 CSMT Mumbai – Hyderabad Express Ex Pune to Hyderabad JCO 27.7.2019.

2. Train No. 11042 MGR Chennai Central – Mumbai Express JCO 26.7.2019 short terminated at Pune and will run as Train No. 11041 Ex Pune to MGR Chennai Central JCO 27.7.2019.

3. Train No. 51154 Bhusaval – CSMT Mumbai passenger JCO 27.7.2019 short terminated at Nasik Road.

Diversion of Trains

1. Train No. 12494 Hazarat Nizamuddin – Pune Darshan Express JCO 26.7.2019 diverted via - Surat – Jalgaon - Daund.

2. Train No. 17203 Bhavnagar Terminus – Kakinada Express JCO 27.7.2019 diverted via - Surat – Jalgaon – Daund – Solapur

3. Train NO. 16507 Jodhpur – KSR Bengaluru Express JCO 27.7.2019 diverted via – Vasai Road – Panvel – Roah – Madgaon - Hubballi.

4. Train No. 11087 Veraval – Pune Express JCO 27.7.2019 diverted via-Surat – Jalgaon – Manmad – Daund.

5. Train No. 16381 CSMT Mumbai – Kanniyakumari Express JCO 27.7.2019 diverted via-Panvel-Roha-Madgaon-Manglore Jn.

6. Train No. 19420 Ahmedabad – MGR Chennai Central Express JCO 27.7.2019 diverted via-Surat-Jalgaon-Bhusaval-Ballarshah.

7. Train No. 19316 Indore – Lingampalli Hamsafar Express JCO 27.7.2019 diverted via-Surat-Jalgaon-Manmad- Aurangabad-Vikarabad

8. Train No. 16209 Ajmer Jn. – Mysuru Jn. Express JCO 26.7.2019 diverted via Igatpuri – Manmad – Daund-Pune- Miraj.

9. Train No. 11005 Dadar – Puduchcheri Express JCO 26.7.2019 diverted via – Igatpuri-Manmad-Daund-Pune- Miraj.

Cancellation of Trains

1. Train No. 11009 CSMT Mumbai – Pune Sinhagad Express JCO 27.7.2019

2. Train No. 17411 CSMT Mumbai – Kolhapur Mahalakshmi Express JCO 26.7.2019 (since train stuck in between Badlapur and Vangani