Indian Open Para Championships: Karnataka runners Rakshitha Raju, Sharath M S claim gold

<p>Bengaluru: <a href="https://www.deccanherald.com/india/karnataka">Karnataka</a>’s visually-impaired mid-distance runners Rakshitha Raju and Sharath M S (in pic) claimed gold medals in the women’s T11 and men’s T13 1500m events on the opening day of the Indian Open International Para Athletics Championships at the Sree Kanteerava Stadium in <a href="https://www.deccanherald.com/bengaluru-karnataka-india/2">Bengaluru</a> on Tuesday.</p>.<p>Sharath, who fell short of his personal best, clocked 4.11.25 seconds to reign supreme while Rakshitha, running with her guide, posted her personal best at 5:17.54.</p>.<p>State-mate Medha Jayanth bagged gold in the women’s shot put F33 with an effort of 5.83 metres in the competition, which serves as the final trials for the Asian Para Games.</p>.<p>Further medals for Karnataka came in the women's 100m T37 as Bharathi Barathesh (gold at 16.99) and Harshita Tater (17.73) grabbed the top two spots.</p>.<p>Results: Winners and Karnataka only: Men: 100m: T47/46: Mohammed Basil M (Ker) 10.63s, 1; Babu Janu Pandaramise (Kar) 11.19, 3. T63: Vivek Sharma (Pun) 12.92. T11: Manoj Kumar Gurjar (Raj) 12.79. T13: Sujith MS (Del) 11.35. T35: Anubhav Choudhary (UP) 12.91. T36: Chirag (Del) 13.15. T37: Rakesh Bhatt (Guj) 11.72. T38: Anandharaj Murugan (TN) 12.49, 1; Devadiga Sachidananda (Kar) 13.44, 2. T44: Sandeep (Har) 11.64. T53: Kamalakanta Nayak (Odi) 19.49. T54: Ramesh Shanmugam (TN) 16.06. T64: Pranav Desai (Mah) 11.52. T12: Chaitanya Pathak (Mah) 11.39. T63/T42: Vivek Sharma (Pun) 12.92. </p>.<p>Discus throw: F64: Pardeep Kumar (SSCB) 50.47. F11: Monu Ghangas (Har) 35.48. F37: Haney (Har) 54.03. </p>.<p>Long jump: T47: Nishad Kumar (HP) 7.34. </p>.Indian Athletics Series 6: Poovamma MR, Abhinaya Shetty claim top spots.<p>Shot Put: F32: Varun Sharma (Del) 9.27. F33: Vishal Sharma (SSCB) 9.50. F53: Ayush Verma (UP) 8.39. F57: Hotozhe Sema Hokato (SSCB) 15.21. </p>.<p>1500m: T13: MS Sharath (Kar) 4:11.25. T20: Bhushan (Har) 4:41.21. T38: Kuldeep Singh (Har) 4:24.66. T46: Parmod (Har) 4:06.08. T54: Manikandan Jothi (TN) 5:13.74.</p>.<p>Women: 100m: T11: Lalitha Killaka (AP) 14.66. T12: Simran (UP) 12.22. T13: Sakshi Kale (Goa) 14.66. T35: Preeti Pal (UP) 13.94. T37: Bharathi Bharathesh (Kar) 16.99, 1; Harshita Tater (Kar) 17.73, 2. T47: Bhavani Valasamgari (AP) 13.28. T64: Ritika (UP) 16.19. T54: Raziya Md Raihan (TN) 20.66. </p>.<p>Discus throw: F11: Nidhi Mishra (Del) 23.52. F37: Lakshmi (Har) 24.56. F64: Dayawanti Dayawanti (Har) 29.14m. F40/F41: Vennila Ramu (TN) 17.64. </p>.<p>Shot Put: F33: Medha Jayanth (Kar) 5.83. F34: Bhagyashri Jadhav (Mah) 7.57. F54: Keerthika Jayachandran (TN) 6.33. F57: Sharmila (Har) 9.86, 1; KS Shilpa (Kar) 6.67, 2. </p>.<p><span class="bold">1500m: </span>T11: Rakshitha Raju (Kar) 5:17.54.</p>