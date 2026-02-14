Menu
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
From Venkatesh Prasad-Aamer Sohail to Abhishek Sharma-Haris Rauf: Most famous on-field altercations in India-Pakistan rivalry

The most the heated exchange was seen when Haris Rauf and Abhishek Sharma had a go at each other in last year's Asia Cup.
Last Updated : 14 February 2026, 07:27 IST
Javed Miandad and Kiran More

Javed Miandad provided a moment to remember.

Credit: YouTube

Venkatesh Prasad and Aamer Sohail

Venkatesh Prasad had the perfect reply for Aamer Sohail.

Credit: X

Gautam Gambhir and Shahid Afirdi

Gautam Gambhir and Shahid Afridi's war of words

Credit: Reuters Photo

Harbhajan Singh and Shoaib Akhtar

Harbhajan Singh and Shoaib Akhtar faced off in an Asia Cup match.

Credit: X

Gautam Gambhir and Kamran Akmal

Umpires had to intervene Gautam Gambhir and Kamran Akmal.

Credit: PTI Photo

Abhishek Sharma and Haris Rauf

Abhishek Sharma and Haris Rauf engage in a fiery exchange.

Credit: X

Sports NewsCricketT20 World CupIndia vs Pakistan

