<p>Zimbabwe skipper Sikandar Raza won the toss and put India to bat in the Group 1 Super Eights tie of the ICC T20 World Cup 2026 at the Chepauk Stadium in Chennai on Thursday (February 26).</p><p>India made two changes -- with Sanju Samson coming in for Rinku Singh and Axar Patel replacing Washington Sundar </p><p>Zimbabwe made just one change with Tinotenda Maposa replacing Graeme Cremer</p><p><strong>Teams:</strong></p><p><strong>Zimbabwe:</strong> Tadiwanashe Marumani (w), Brian Bennett, Dion Myers, Ryan Burl, Sikandar Raza (c), Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava.</p><p><strong>India:</strong> Sanju Samson (w), Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah.</p>