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ICC World Cup: England opt to bowl against Afghanistan

While England named an unchanged team, Afghanistan replaced Najibullah Zadran with Ikram Alikhil.
Last Updated 15 October 2023, 08:29 IST

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New Delhi: England won the toss and opted to bowl against Afghanistan in their World Cup match here on Sunday.

While England named an unchanged team, Afghanistan replaced Najibullah Zadran with Ikram Alikhil.

Track live updates from the match

Teams:

Afghanistan:

Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Rahmat Shah, Hashmatullah Shahidi (c), Mohammad Nabi, Ikram Alikhil, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan, Mujeeb Ur Rahman, Naveen-ul-Haq, Fazalhaq Farooqi.

England:

Jonny Bairstow, Dawid Malan, Joe Root, Harry Brook, Jos Buttler (wk/c), Liam Livingstone, Sam Curran, Chris Woakes, Adil Rashid, Mark Wood, Reece Topley.

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(Published 15 October 2023, 08:29 IST)
Sports NewsCricketAfghanistanCricket World CupEnglandICC World Cup

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