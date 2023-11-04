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Pakistan win toss, opt to field against New Zealand

New Zealand made three changes with fit-again Kane Williamson returning to captaincy duties. He replaced Will Young while Ish Sodhi came in for Matt Henry, who has been ruled out of the tournament with a hamstring injury.
Last Updated 04 November 2023, 04:54 IST

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Bengaluru: Pakistan skipper Babar Azam won the toss and elected to field against New Zealand in a World Cup match here on Saturday.

Pakistan made one change, bringing Hasan Ali in place of Usama Mir.

New Zealand made three changes with fit-again Kane Williamson returning to captaincy duties. He replaced Will Young while Ish Sodhi came in for Matt Henry, who has been ruled out of the tournament with a hamstring injury.

The other change in New Zealand's playing eleven is Mark Chapman, who replaced Jimmy Neesham.

Teams:

New Zealand: Devon Conway, Rachin Ravindra, Kane Williamson(c), Daryl Mitchell, Tom Latham(wk), Glenn Phillips, Mark Chapman, Mitchell Santner, Ish Sodhi, Tim Southee, Trent Boult.

Pakistan: Abdullah Shafique, Fakhar Zaman, Babar Azam(c), Mohammad Rizwan(wk), Iftikhar Ahmed, Saud Shakeel, Agha Salman, Shaheen Afridi, Hasan Ali, Mohammad Wasim Jr, Haris Rauf.

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(Published 04 November 2023, 04:54 IST)
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